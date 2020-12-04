https://ria.ru/20201204/risk-1587671259.html

Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян

Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян

Необходимо исключить любые риски утечки персональных данных россиян, заявил президент РФ Владимир Путин во время дискуссии "Искусственный интеллект - главная... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:09

2020-12-04T14:09

2020-12-04T14:34

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Необходимо исключить любые риски утечки персональных данных россиян, заявил президент РФ Владимир Путин во время дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века"."Необходимо исключить, конечно - я об этом неоднократно говорил и еще раз повторю - любые риски для утечки персональной информации, профессиональных данных. Обеспечить безусловное соблюдение прав граждан", - сказал Путин, говоря о проекте закона о доступе разработчиков нейросети к государственным "большим данным".

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368641.html

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владимир путин, общество