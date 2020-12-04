В Международной федерации журналистов призвали Ригу прекратить репрессии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ситуация с задержанием в Латвии внештатных журналистов Baltnews и Sputnik Латвия является "откровенным произволом властей", сообщил РИА Новости вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, призвав международные организации обратить на этот случай особое внимание.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
"Ситуация с задержанием наших коллег является откровенным произволом властей, не имеющим ничего общего с такими понятиями, как свобода журналистики и распространения информации. По сути дела, на журналистов оказывалось прямое давление, имел место факт прямого воспрепятствования журналистской деятельности", - прокомментировал ситуацию Шафир.
"Мы всегда и последовательно выступаем за право журналистов на свободную и безопасную работу, и те угрозы, которым они подверглись в последние сутки, неприемлемы. Мы надеемся не только на то, что любые репрессивные действия в отношении коллег будут немедленно прекращены, но и призываем международные организации обратить особое внимание на данный случай, предотвратить повторения подобного на будущее", - добавил вице-президент МФЖ.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.