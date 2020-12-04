Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/remont-1587676692.html
Подъезд к источнику "Гремячий ключ" отремонтируют в Подмосковье
Подъезд к источнику "Гремячий ключ" отремонтируют в Подмосковье
Дорожные службы приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги "Волосково – Взгляднево" с устройством подъезда к святому источнику "Гремячий Ключ" в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:28
2020-12-04T14:28
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_0:156:3230:1974_1400x0_80_0_0_d65ca1fabed1665ab1feff39df004c54.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Дорожные службы приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги "Волосково – Взгляднево" с устройством подъезда к святому источнику "Гремячий Ключ" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Как отметили в ведомстве, временная дорога появится в январе 2021 года, а полное завершение ремонтных работ запланировано на 2022 год."В рамках проекта предусмотрено устройство дороги протяженностью 1,7 километров с двумя полосами движения и тротуаром, строительство линии наружного освещения и двух парковочных пространств более чем на 1,5 тысяч мест, а также реконструкция существующего мостового перехода через реку Вондигу. В общей сложности, работы будут выполнены на территории площадью 144,5 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Гремячий ключ — один из главных туристических объектов Сергиево-Посадского округа и место паломничества верующих. На сегодняшний день Гремячий ключ является самым большим водопадом в Подмосковье – потоки воды стекают каскадами с высоты около 20 метров. Температура в источнике круглый год держится на уровне +4 - 6 градусов.
https://ria.ru/20201203/dubna-1587513801.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_237:0:2969:2048_1400x0_80_0_0_9477d2652df06fabcfac66f84cd71168.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей гержик, московская область (подмосковье)

Подъезд к источнику "Гремячий ключ" отремонтируют в Подмосковье

14:28 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Дорожные службы приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги "Волосково – Взгляднево" с устройством подъезда к святому источнику "Гремячий Ключ" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, временная дорога появится в январе 2021 года, а полное завершение ремонтных работ запланировано на 2022 год.
Подмосковная Дубна стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 14:51Новости Подмосковья
Подмосковная "Дубна" стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ
"В рамках проекта предусмотрено устройство дороги протяженностью 1,7 километров с двумя полосами движения и тротуаром, строительство линии наружного освещения и двух парковочных пространств более чем на 1,5 тысяч мест, а также реконструкция существующего мостового перехода через реку Вондигу. В общей сложности, работы будут выполнены на территории площадью 144,5 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
Гремячий ключ — один из главных туристических объектов Сергиево-Посадского округа и место паломничества верующих. На сегодняшний день Гремячий ключ является самым большим водопадом в Подмосковье – потоки воды стекают каскадами с высоты около 20 метров. Температура в источнике круглый год держится на уровне +4 - 6 градусов.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
Лента новостейМолния