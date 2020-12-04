https://ria.ru/20201204/remont-1587676692.html

Подъезд к источнику "Гремячий ключ" отремонтируют в Подмосковье

Подъезд к источнику "Гремячий ключ" отремонтируют в Подмосковье

Дорожные службы приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги "Волосково – Взгляднево" с устройством подъезда к святому источнику "Гремячий Ключ" в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:28

2020-12-04T14:28

2020-12-04T14:28

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Дорожные службы приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги "Волосково – Взгляднево" с устройством подъезда к святому источнику "Гремячий Ключ" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Как отметили в ведомстве, временная дорога появится в январе 2021 года, а полное завершение ремонтных работ запланировано на 2022 год."В рамках проекта предусмотрено устройство дороги протяженностью 1,7 километров с двумя полосами движения и тротуаром, строительство линии наружного освещения и двух парковочных пространств более чем на 1,5 тысяч мест, а также реконструкция существующего мостового перехода через реку Вондигу. В общей сложности, работы будут выполнены на территории площадью 144,5 тысяч квадратных метров", - приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Гремячий ключ — один из главных туристических объектов Сергиево-Посадского округа и место паломничества верующих. На сегодняшний день Гремячий ключ является самым большим водопадом в Подмосковье – потоки воды стекают каскадами с высоты около 20 метров. Температура в источнике круглый год держится на уровне +4 - 6 градусов.

https://ria.ru/20201203/dubna-1587513801.html

московская область (подмосковье)

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алексей гержик, московская область (подмосковье)