https://ria.ru/20201204/regiony-1587610365.html
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:57
2020-12-04T08:57
2020-12-04T09:56
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.Так, с января по сентябрь средний доход жителей региона составил 116,4 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Ямало-Ненецкий автономном округе с показателем 110 тысяч рублей, а на третьем — Магаданская область, жители которой в среднем получают 96,2 тысячи рублей.Москва заняла только пятую строчку рейтинга (95,9 тысячи рублей), не намного опередив Ненецкий автономный округ (91,5 тысячи рублей).Согласно данным ведомства, самые низкие средние зарплаты в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей).
https://ria.ru/20201026/bezrabotitsa-1581499984.html
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навигатор абитуриента, россия, чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, ивановская область, общество