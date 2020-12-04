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Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:57
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навигатор абитуриента
россия
чукотка
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
ивановская область
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.Так, с января по сентябрь средний доход жителей региона составил 116,4 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Ямало-Ненецкий автономном округе с показателем 110 тысяч рублей, а на третьем — Магаданская область, жители которой в среднем получают 96,2 тысячи рублей.Москва заняла только пятую строчку рейтинга (95,9 тысячи рублей), не намного опередив Ненецкий автономный округ (91,5 тысячи рублей).Согласно данным ведомства, самые низкие средние зарплаты в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей).
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россия
чукотка
москва
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навигатор абитуриента, россия, чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, ивановская область, общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами

08:57 04.12.2020 (обновлено: 09:56 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Так, с января по сентябрь средний доход жителей региона составил 116,4 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Ямало-Ненецкий автономном округе с показателем 110 тысяч рублей, а на третьем — Магаданская область, жители которой в среднем получают 96,2 тысячи рублей.
Москва заняла только пятую строчку рейтинга (95,9 тысячи рублей), не намного опередив Ненецкий автономный округ (91,5 тысячи рублей).
Согласно данным ведомства, самые низкие средние зарплаты в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей).
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Навигатор абитуриентаРоссияЧукоткаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваИвановская областьОбщество
 
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