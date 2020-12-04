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Младенца выбросили из окна в новой Москве
Младенца выбросили из окна в новой Москве
Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:21
2020-12-04T13:21
новая москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По словам Ивановой, предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна.
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новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Младенца выбросили из окна в новой Москве

13:21 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб. На месте в настоящее время работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего", - сказала она.
По словам Ивановой, предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна.
 
Новая МоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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