https://ria.ru/20201204/rebenok-1587659613.html
Младенца выбросили из окна в новой Москве
Младенца выбросили из окна в новой Москве
Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:21
2020-12-04T13:21
2020-12-04T13:21
новая москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По словам Ивановой, предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна.
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия