https://ria.ru/20201204/rebenok-1587659613.html

Младенца выбросили из окна в новой Москве

Младенца выбросили из окна в новой Москве

Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:21

2020-12-04T13:21

2020-12-04T13:21

новая москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Годовалого ребенка выкинули из окна в новой Москве, на месте работают следователи, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По словам Ивановой, предварительно установлено, что в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна.

новая москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия