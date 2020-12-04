https://ria.ru/20201204/rak-1587658596.html

Назван неожиданный симптом рака у мужчин

Назван неожиданный симптом рака у мужчин

Постоянная боль в спине может указывать на прогрессирующий рак простаты, сообщает Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:17

2020-12-04T13:17

2020-12-04T14:56

рак

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Постоянная боль в спине может указывать на прогрессирующий рак простаты, сообщает Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support.Отмечается, что на ранних стадиях признаки данного заболевания очень схожи с симптомами увеличения простаты, которое является распространенным явлением для людей пожилого возраста. Однако по мере распространения опухоли могут появляться и специфические боли.Так, рак простаты может вызвать развитие вторичного рака костей, симптомом которого является постоянная боль, в частности в области спины или бедер. Болевые ощущения усиливаются на протяжении нескольких недель, а впоследствии заболевание ослабляет кости и затрудняет передвижение.Специалисты указывают на то, что такие боли при прогрессирующем раке простаты могут сопровождаться другими, более характерными симптомами, такими как затрудненное и частое мочеиспускание или кровь в моче.

https://ria.ru/20201202/kartofel-1587300586.html

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рак, здоровье - общество, великобритания