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Назван неожиданный симптом рака у мужчин
Назван неожиданный симптом рака у мужчин
Постоянная боль в спине может указывать на прогрессирующий рак простаты, сообщает Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:17
2020-12-04T14:56
рак
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Постоянная боль в спине может указывать на прогрессирующий рак простаты, сообщает Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support.Отмечается, что на ранних стадиях признаки данного заболевания очень схожи с симптомами увеличения простаты, которое является распространенным явлением для людей пожилого возраста. Однако по мере распространения опухоли могут появляться и специфические боли.Так, рак простаты может вызвать развитие вторичного рака костей, симптомом которого является постоянная боль, в частности в области спины или бедер. Болевые ощущения усиливаются на протяжении нескольких недель, а впоследствии заболевание ослабляет кости и затрудняет передвижение.Специалисты указывают на то, что такие боли при прогрессирующем раке простаты могут сопровождаться другими, более характерными симптомами, такими как затрудненное и частое мочеиспускание или кровь в моче.
https://ria.ru/20201202/kartofel-1587300586.html
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рак, здоровье - общество, великобритания

Назван неожиданный симптом рака у мужчин

13:17 04.12.2020 (обновлено: 14:56 04.12.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Постоянная боль в спине может указывать на прогрессирующий рак простаты, сообщает Express со ссылкой на Macmillan Cancer Support.
Отмечается, что на ранних стадиях признаки данного заболевания очень схожи с симптомами увеличения простаты, которое является распространенным явлением для людей пожилого возраста. Однако по мере распространения опухоли могут появляться и специфические боли.
Так, рак простаты может вызвать развитие вторичного рака костей, симптомом которого является постоянная боль, в частности в области спины или бедер. Болевые ощущения усиливаются на протяжении нескольких недель, а впоследствии заболевание ослабляет кости и затрудняет передвижение.
Специалисты указывают на то, что такие боли при прогрессирующем раке простаты могут сопровождаться другими, более характерными симптомами, такими как затрудненное и частое мочеиспускание или кровь в моче.
Картофель - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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