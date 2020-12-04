https://ria.ru/20201204/putin-1587698727.html
У России есть разработки, которых нет у других стран, заявил Путин
У России есть разработки, которых нет у других стран, заявил Путин
Россия обладает разработками, которых еще нет в других странах, и это несмотря на то, что ее финансовые возможности в некоторых областях уступают их финансовым... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:54
2020-12-04T15:54
2020-12-04T15:54
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия обладает разработками, которых еще нет в других странах, и это несмотря на то, что ее финансовые возможности в некоторых областях уступают их финансовым возможностям, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас и в других некоторых областях, казалось бы, наши финансовые возможности уступают финансовым возможностям наших партнеров-конкурентов. Но мы добиваемся таких результатов, которых у них пока нет", - сказал Путин на форуме по искусственному интеллекту.Он указал в связи с этим на достижения советский и российской школы по развитию искусственного интеллекта, которые явились "мощным заделом"."У нас целая плеяда, целая школа, которая имеет свое начало еще из нашей российской, советской математической школы, инженерной школы в целом. И то, что на их идеях происходит дальнейшее развитие - это, конечно, очень важно", - сказал президент.Путин также отметил важность широкого распространения соответствующих знаний, начиная еще с дошкольного воспитания и со школы."И это мы будем и должны делать. И имея в виду сложившуюся систему образования, в том числе целую сеть, созданную еще при Советском Союзе, специализированных физико-математических школ. Надеюсь, нам удастся выбирать таких молодых людей, таких будущих специалистов и исследователей, которые будут в состоянии добиться прорывных решений", - сказал он.Для этого, по мнению Путина, нужно в том числе и создавать таким специалистам более привлекательные условия для работы в своей стране, чем за рубежом.
https://ria.ru/20201204/gosupravlenie-1587695618.html
https://ria.ru/20201204/putin-1587693179.html
https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587678946.html
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владимир путин, технологии, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Россия обладает разработками, которых еще нет в других странах, и это несмотря на то, что ее финансовые возможности в некоторых областях уступают их финансовым возможностям, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"У нас и в других некоторых областях, казалось бы, наши финансовые возможности уступают финансовым возможностям наших партнеров-конкурентов. Но мы добиваемся таких результатов, которых у них пока нет", - сказал Путин на форуме по искусственному интеллекту.
Он указал в связи с этим на достижения советский и российской школы по развитию искусственного интеллекта, которые явились "мощным заделом".
"У нас целая плеяда, целая школа, которая имеет свое начало еще из нашей российской, советской математической школы, инженерной школы в целом. И то, что на их идеях происходит дальнейшее развитие - это, конечно, очень важно", - сказал президент.
Путин также отметил важность широкого распространения соответствующих знаний, начиная еще с дошкольного воспитания и со школы.
"И это мы будем и должны делать. И имея в виду сложившуюся систему образования, в том числе целую сеть, созданную еще при Советском Союзе, специализированных физико-математических школ. Надеюсь, нам удастся выбирать таких молодых людей, таких будущих специалистов и исследователей, которые будут в состоянии добиться прорывных решений", - сказал он.
Для этого, по мнению Путина, нужно в том числе и создавать таким специалистам более привлекательные условия для работы в своей стране, чем за рубежом.