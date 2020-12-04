https://ria.ru/20201204/putin-1587697008.html

Путин ответил на критику ограничений на распространение информации в Сети

Путин ответил на критику ограничений на распространение информации в Сети

Президент России Владимир Путин назвал "бурей в стакане воды" критику введенных в стране ограничений на распространение информации в интернете, заявив, что эти... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:47

2020-12-04T15:47

2020-12-04T15:47

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "бурей в стакане воды" критику введенных в стране ограничений на распространение информации в интернете, заявив, что эти решения были выверены и касаются запретов на призывы к суициду, распространение детской порнографии и пропаганду терроризма."Сколько было у нас шума и "буря в стакане воды" по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете вводятся. Ну ничего же не случилось. Решения были выверенные, они касаются - известно чего - невозможности пропагандировать суицид, детскую порнографию, терроризм и так далее. Ничего не произошло страшного", - заявил Путин в ходе конференции по искусственному интеллекту.Он заверил, что власти страны постараются "так же аккуратно действовать и в сфере искусственного интеллекта, в сфере распространения больших данных".

https://ria.ru/20201204/internet-1587668122.html

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владимир путин, общество