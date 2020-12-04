Путин рассказал о планах создать исследовательские центры в области IT
15:31 04.12.2020 (обновлено: 15:52 04.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время участия в пленарном заседании международной онлайн-конференции по искуственному интеллекту
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах создания в ближайшее время шести крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий, на это выделяется 6 миллиардов рублей до 2024 года.
"Мы планируем в ближайшее время создать шесть, на конкурсной основе, шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий. На эти цели мы выделяем, может быть, пока трудносопоставимые с теми деньгами, которые выделяются в других местах и других странах, но все-таки для нас это приличные ресурсы, - это до 2024 года 6 миллиардов рублей мы планируем выделить на эти цели", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
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