https://ria.ru/20201204/putin-1587693438.html

Путин рассказал о планах создать исследовательские центры в области IT

Путин рассказал о планах создать исследовательские центры в области IT

Президент России Владимир Путин сообщил о планах создания в ближайшее время шести крупных исследовательских центров, которые будут работать в области... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:31

2020-12-04T15:31

2020-12-04T15:52

сбербанк россии

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о планах создания в ближайшее время шести крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий, на это выделяется 6 миллиардов рублей до 2024 года."Мы планируем в ближайшее время создать шесть, на конкурсной основе, шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий. На эти цели мы выделяем, может быть, пока трудносопоставимые с теми деньгами, которые выделяются в других местах и других странах, но все-таки для нас это приличные ресурсы, - это до 2024 года 6 миллиардов рублей мы планируем выделить на эти цели", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

https://ria.ru/20201128/roskomnadzor-1586745069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, владимир путин, технологии