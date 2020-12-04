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Путин рассказал, может ли искусственный интеллект стать президентом
Путин рассказал, может ли искусственный интеллект стать президентом
Президент РФ Владимир Путин надеется, что искусственный интеллект не сможет стать главой государства, во всяком случае, пока, так как у него нет сердца, чувства РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:30
2020-12-04T17:07
сбер
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что искусственный интеллект не сможет стать главой государства, во всяком случае, пока, так как у него нет сердца, чувства сострадания и совести.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века". Во время дискуссии вопрос президенту задала виртуальный ассистент "Сбера" Афина."Здравствуйте, это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом?" - обратилась Афина к Путину."Надеюсь, что нет. Сейчас скажу, почему. Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект - в самом названии видите, что присутствует. Слово "искусственный", то есть ненастоящий", - ответил Путин Афине."У всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны", - пояснил президент.Он добавил, что иногда приходится принимать не совсем рациональные решения - но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны."Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными - в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека. Но для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей", - объяснил президент Афине.Путин добавил, что искусственный интеллект, тем не менее, может быть помощником и даже учителем любого человека, в том числе главы государства. "И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будут возрастать", - добавил он."Очень рассчитываю на то, что ваши коллеги, Афина, с осознанием своей ответственности, если они будут работать рядом с главами государств, будут принимать и соответствующие решения", - заключил президент.
https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587678946.html
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353
60
Путин ответил виртуальному ассистенту, может ли искусственный интеллект стать президентом
Президент РФ Владимир Путин надеется, что искусственный интеллект не сможет стать главой государства, во всяком случае, пока, так как у него нет сердца, чувства сострадания и совести.
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сбер, технологии, владимир путин

Путин рассказал, может ли искусственный интеллект стать президентом

15:30 04.12.2020 (обновлено: 17:07 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что искусственный интеллект не сможет стать главой государства, во всяком случае, пока, так как у него нет сердца, чувства сострадания и совести.
Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века". Во время дискуссии вопрос президенту задала виртуальный ассистент "Сбера" Афина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
14:36
Искусственный интеллект — это не хайп, заявил Путин
"Здравствуйте, это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом?" - обратилась Афина к Путину.
"Надеюсь, что нет. Сейчас скажу, почему. Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект - в самом названии видите, что присутствует. Слово "искусственный", то есть ненастоящий", - ответил Путин Афине.
"У всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны", - пояснил президент.
Он добавил, что иногда приходится принимать не совсем рациональные решения - но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время участия в пленарном заседании международной онлайн-конференции по искуственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
15:47
Путин ответил на критику ограничений на распространение информации в Сети
"Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными - в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека. Но для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей", - объяснил президент Афине.
Путин добавил, что искусственный интеллект, тем не менее, может быть помощником и даже учителем любого человека, в том числе главы государства. "И роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будут возрастать", - добавил он.
"Очень рассчитываю на то, что ваши коллеги, Афина, с осознанием своей ответственности, если они будут работать рядом с главами государств, будут принимать и соответствующие решения", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
14:20
Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета
 
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