https://ria.ru/20201204/putin-1587672669.html
Путин анонсировал цифровую трансформацию в России
Путин анонсировал цифровую трансформацию в России
В ближайшее десятилетие России предстоит цифровая трансформация и повсеместное внедрение технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, заявил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:15
2020-12-04T14:15
2020-12-04T16:13
сбербанк россии
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В ближайшее десятилетие России предстоит цифровая трансформация и повсеместное внедрение технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, заявил президент Владимир Путин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey."В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, <...> использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок", — отметил российский лидер.Он указал, что лишь на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат всех госуслуг будут направлены миллиарды рублей."Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", — пояснил Путин.Кроме того, планируется, что в следующем году десятая часть российских медучреждений сможет применять в работе технологии ИИ.По словам президента, прорывные технологии должны повысить благополучие и качество жизни россиян.При этом, как считает глава государства, искусственный интеллект никогда не заменит человека. "Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим <...> новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами", — сказал он.По его мнению, человечеству важно научиться управлять искусственным интеллектом, а для этого необходимо "быть умелыми и компетентными". Государству, обществу, бизнесу и каждому человеку нужно соответствовать впечатляющей динамике перемен и осваивать новые знания и технологии."Когда я говорю, что люди будут контролировать машины, я именно это имел в виду. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо созданы человечеством", — заявил Путин.Про нормы в интернетеКак указал глава государства, на интернет должны распространяться морально-этические нормы, выработанные за тысячелетия."Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но <...> они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", — сказал Путин.При этом он призвал "заранее купировать" риски при использовании интернета, в том числе исключить возможность утечки персональных данных россиян и "обеспечить безусловное соблюдение прав граждан".Именно от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями, которые предоставляет ему искусственный интеллект, заметил президент.
https://ria.ru/20201202/nanotekhnologii-1587397076.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин рассказал о планах повсеместного внедрения технологии искусственного интеллекта
России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey.
2020-12-04T14:15
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Путин назвал повышение качества жизни главной целью технологического развития в России
Прорывные технологии должны повысить благополучие и качество жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
2020-12-04T14:15
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбербанк россии, владимир путин, технологии, общество
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
В ближайшее десятилетие России предстоит цифровая трансформация и повсеместное внедрение технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, заявил президент Владимир Путин
в ходе конференции Artificial Intelligence Journey.
"В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, <...> использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок", — отметил российский лидер.
Он указал, что лишь на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат всех госуслуг будут направлены миллиарды рублей.
"Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", — пояснил Путин.
Кроме того, планируется, что в следующем году десятая часть российских медучреждений сможет применять в работе технологии ИИ.
По словам президента, прорывные технологии должны повысить благополучие и качество жизни россиян.
"Мы должны так выстроить с ним (искусственным интеллектом. — Прим. ред.) отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, если говорить о нашей стране, преобразить Россию, укрепить ее позиции в мире", — подчеркнул он.
При этом, как считает глава государства, искусственный интеллект никогда не заменит человека.
"Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим <...> новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами", — сказал он.
По его мнению, человечеству важно научиться управлять искусственным интеллектом, а для этого необходимо "быть умелыми и компетентными". Государству, обществу, бизнесу и каждому человеку нужно соответствовать впечатляющей динамике перемен и осваивать новые знания и технологии.
"Когда я говорю, что люди будут контролировать машины, я именно это имел в виду. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо созданы человечеством", — заявил Путин.
Про нормы в интернете
Как указал глава государства, на интернет должны распространяться морально-этические нормы, выработанные за тысячелетия.
"Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но <...> они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", — сказал Путин.
При этом он призвал "заранее купировать" риски при использовании интернета, в том числе исключить возможность утечки персональных данных россиян и "обеспечить безусловное соблюдение прав граждан".
Именно от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями, которые предоставляет ему искусственный интеллект, заметил президент.