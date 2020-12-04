https://ria.ru/20201204/putin-1587672669.html

Путин анонсировал цифровую трансформацию в России

Путин анонсировал цифровую трансформацию в России

В ближайшее десятилетие России предстоит цифровая трансформация и повсеместное внедрение технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, заявил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:15

2020-12-04T14:15

2020-12-04T16:13

сбербанк россии

владимир путин

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587702119_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_47f7ea7c48b39a33186ae3cf37939150.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В ближайшее десятилетие России предстоит цифровая трансформация и повсеместное внедрение технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, заявил президент Владимир Путин в ходе конференции Artificial Intelligence Journey."В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, <...> использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок", — отметил российский лидер.Он указал, что лишь на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат всех госуслуг будут направлены миллиарды рублей."Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", — пояснил Путин.Кроме того, планируется, что в следующем году десятая часть российских медучреждений сможет применять в работе технологии ИИ.По словам президента, прорывные технологии должны повысить благополучие и качество жизни россиян.При этом, как считает глава государства, искусственный интеллект никогда не заменит человека. "Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим <...> новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами", — сказал он.По его мнению, человечеству важно научиться управлять искусственным интеллектом, а для этого необходимо "быть умелыми и компетентными". Государству, обществу, бизнесу и каждому человеку нужно соответствовать впечатляющей динамике перемен и осваивать новые знания и технологии."Когда я говорю, что люди будут контролировать машины, я именно это имел в виду. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо созданы человечеством", — заявил Путин.Про нормы в интернетеКак указал глава государства, на интернет должны распространяться морально-этические нормы, выработанные за тысячелетия."Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но <...> они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", — сказал Путин.При этом он призвал "заранее купировать" риски при использовании интернета, в том числе исключить возможность утечки персональных данных россиян и "обеспечить безусловное соблюдение прав граждан".Именно от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями, которые предоставляет ему искусственный интеллект, заметил президент.

https://ria.ru/20201202/nanotekhnologii-1587397076.html

https://ria.ru/20201204/risk-1587671259.html

https://ria.ru/20201204/prepodavanie-1587678728.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал о планах повсеместного внедрения технологии искусственного интеллекта России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey. 2020-12-04T14:15 true PT1M00S

Путин назвал повышение качества жизни главной целью технологического развития в России Прорывные технологии должны повысить благополучие и качество жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века". 2020-12-04T14:15 true PT1M49S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, владимир путин, технологии, общество