https://ria.ru/20201204/putin-1587670775.html
Путин призвал разработать законопроекты для отраслей, применяющих ИИ
Путин призвал разработать законопроекты для отраслей, применяющих ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо оперативно разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:09
2020-12-04T14:09
2020-12-04T14:24
искусственный интеллект
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо оперативно разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих искусственный интеллект.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI"."Многие технические решения значительно опережают развитие нормативно-правовой базы на уровне всей страны", - заявил Путин во время мероприятия."Прошу правительство оперативно внести в парламент проект законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы", - добавил президент.
https://ria.ru/20201204/putin-1587672669.html
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искусственный интеллект, владимир путин, технологии