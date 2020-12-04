https://ria.ru/20201204/putin-1587670775.html

Путин призвал разработать законопроекты для отраслей, применяющих ИИ

Путин призвал разработать законопроекты для отраслей, применяющих ИИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо оперативно разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:09

2020-12-04T14:09

2020-12-04T14:24

искусственный интеллект

владимир путин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587521777_0:0:3178:1788_1400x0_80_0_0_4fab9bf7c1d808ec54caa09f3253dab5.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо оперативно разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих искусственный интеллект.Путин в пятницу принял участие в дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI"."Многие технические решения значительно опережают развитие нормативно-правовой базы на уровне всей страны", - заявил Путин во время мероприятия."Прошу правительство оперативно внести в парламент проект законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы", - добавил президент.

https://ria.ru/20201204/putin-1587672669.html

https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, владимир путин, технологии