https://ria.ru/20201204/putin-1587669783.html

Путин рассказал о планах по цифровой трансформации госуправления

Путин рассказал о планах по цифровой трансформации госуправления

России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:05

2020-12-04T14:05

2020-12-04T16:14

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey."В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, ... использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно", - сказал он."Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - добавил президент.

https://ria.ru/20201202/putin-1587317142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал о планах повсеместного внедрения технологии искусственного интеллекта России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey. 2020-12-04T14:05 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество