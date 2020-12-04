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Путин рассказал о планах по цифровой трансформации госуправления
Путин рассказал о планах по цифровой трансформации госуправления
России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:05
2020-12-04T16:14
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey."В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, ... использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно", - сказал он."Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - добавил президент.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин рассказал о планах повсеместного внедрения технологии искусственного интеллекта
России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey.
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владимир путин, общество

Путин рассказал о планах по цифровой трансформации госуправления

14:05 04.12.2020 (обновлено: 16:14 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России в ближайшие десятилетия предстоит цифровая трансформация, только на трансформацию государственного управления будут направлены миллиарды рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции AI Journey.
"В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, ... использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно", - сказал он.
"Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме", - добавил президент.
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