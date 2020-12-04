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Искусственный интеллект никогда не заменит человека, считает Путин
Искусственный интеллект никогда не заменит человека, считает Путин
Искусственный интеллект никогда не заменит человека, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:58
2020-12-04T14:14
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не заменит человека, заявил президент России Владимир Путин."Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Поэтому я и сказал, что, да, искусственный интеллект будет, машины будут контролировать человека, ну в значительной степени, так же, как и многие другие современные средства технически новые. Но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим, безусловно, новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, технологии

Искусственный интеллект никогда не заменит человека, считает Путин

13:58 04.12.2020 (обновлено: 14:14 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не заменит человека, заявил президент России Владимир Путин.
"Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Поэтому я и сказал, что, да, искусственный интеллект будет, машины будут контролировать человека, ну в значительной степени, так же, как и многие другие современные средства технически новые. Но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
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"Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим, безусловно, новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами", - добавил Путин.
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
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