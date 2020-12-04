https://ria.ru/20201204/putin-1587668031.html

Искусственный интеллект никогда не заменит человека, считает Путин

Искусственный интеллект никогда не заменит человека, считает Путин

Искусственный интеллект никогда не заменит человека, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:58

2020-12-04T13:58

2020-12-04T14:14

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не заменит человека, заявил президент России Владимир Путин."Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Поэтому я и сказал, что, да, искусственный интеллект будет, машины будут контролировать человека, ну в значительной степени, так же, как и многие другие современные средства технически новые. Но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Но тем не менее, безусловно, он становится верным помощником, открывающим, безусловно, новые горизонты для реализации того ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201117/ii-1584934897.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, технологии