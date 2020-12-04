https://ria.ru/20201204/pushkov-1587603205.html
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter позицию избранного президента Молдавии Майи Санду по российскому контингенту в Приднестровье. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T06:16
2020-12-04T06:16
2020-12-04T06:16
майя санду
алексей пушков
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter позицию избранного президента Молдавии Майи Санду по российскому контингенту в Приднестровье.Ранее Санду призвала вывести из региона Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, и заменить их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ."Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики", - отметил Пушков.При этом, указал он, данную позицию не поддерживают ни правительство, ни парламент самой Молдавии, ни сами жители Приднестровья."Сотрясая воздух, решения проблемы Санду не найдет", - заключил сенатор.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201202/mirotvortsy-1587263712.html
https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587536135.html
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майя санду, алексей пушков, румыния, молдавия, ссср, в мире