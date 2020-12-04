https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

Ярославские власти рассказали о реализации нацпроектов во время пандемии

Ярославские власти рассказали о реализации нацпроектов во время пандемии

Реализация нацпроектов правительством Ярославской области на территории региона в 2020 году продолжалась, несмотря на пандемию, и некоторые планы удалось даже... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:51

2020-12-04T08:51

2020-12-04T10:01

ярославская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий миронов

коронавирусы

ярославская область

рыбинск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152642/93/1526429339_0:109:3253:1939_1400x0_80_0_0_1c91a48e0c355092e2ec080cb65e2b2e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Реализация нацпроектов правительством Ярославской области на территории региона в 2020 году продолжалась, несмотря на пандемию, и некоторые планы удалось даже перевыполнить; по данным министерства финансов РФ, Ярославская область по уровню кассового исполнения по всем нацпроектам в целом в настоящий момент находится на 5-м месте среди субъектов в ЦФО и на 16-м месте среди субъектов РФ.В Ярославской области реализуются 11 национальных проектов: "Демография", "Здравоохранение", "Культура", "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), "Экология", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство", "Цифровая экономика". Стратегические задачи, поставленные в рамках нацпроектов, соответствуют ключевым параметрам проекта "10 точек роста", представленным губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым в рамках "Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года".Регион в топеНа реализацию нацпроектов в Ярославской области в 2020 году было направлено почти 13,3 миллиарда рублей, из них 9,6 миллиарда - средства федерального бюджета, остальное – средства областного бюджета."В настоящее время уровень кассового исполнения по всем национальным проектам в Ярославской области в целом составляет 78%. По состоянию на 1 декабря 2019 года этот показатель составлял 60%. По данным министерства финансов РФ, сейчас Ярославская область находится на 5-м месте среди субъектов в ЦФО и на 16-м месте среди субъектов РФ", - заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.Окончательные итоги выполнения нацпроектов подведут в областном правительстве в конце года, но "сделать кассу" в регионе более чем реально."В конце года нам предстоит сдать ряд важных объектов, в частности, это Тутаевское шоссе в Ярославле после реконструкции в рамках БКАД, еще несколько детских садов. Мы начнем закрывать платежи по контрактам, и, соответственно, выйдем на уровень кассового исполнения в 100%", - подчеркнул Дмитрий Миронов.Влияние пандемииЗаместитель председателя правительства Ярославской области – директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая рассказала РИА Новости, чего стоит добиваться высоких показателей при пандемии."Конечно, пандемия внесла достаточно сильные коррективы и в нашу с вами жизнь, и в жизнь государства, и реализацию национальных проектов. В первую очередь, эта чума 21 века отняла огромное количество финансовых ресурсов. И, конечно, и государству, и субъектам РФ, в том числе Ярославской области, пришлось непросто. Дополнительные затраты требовались, в частности, на введение мер по сохранении экономики в нашем регионе и поддержку наших предприятий, малого и среднего бизнеса, на ликвидацию безработицы, которая стала расти галопирующими темпами", - рассказала Троицкая.В частности, из-за перепрофилирования медучреждений под прием больных COVID-19, приостановлена доставка граждан старше 65 лет в медицинские организации, сорвались многие плановые диспансеризации и госпитализации. Показатели нацпроекта "Культура" зависят, в частности, от проведения досуговых мероприятий, а они весной вовсе были запрещены, а сейчас существуют в усеченном виде: в театре, например, зрителей сажают через одно кресло."Конечно, это не только наша проблема, а в целом проблема всей России. Эти показатели, к сожалению, не будут достигнуты по итогам года, но мы делаем все возможное, и как только закончится пандемия, мы, безусловно, продолжим над этим работать... В то же время такие мероприятия, как, например, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выполнены в регионе в полном объеме. Или оказание услуг психолого-педагогической помощи гражданам, имеющим детей, поддержка волонтерства, выплаты гражданам в связи с рождением детей. То есть все то, что не напрямую зависит от пандемии, и то, что можно решить дистанционно, будет выполнено", - резюмировала собеседница агентства.Достижения годаВ числе ярких достижений регионального правительства в 2020 году – открытие школы на улице Тракторной в Рыбинске. Огромное здание на 786 мест, которое очень ждали местные жители, было построено в рамках нацпроекта "Образование" за рекордные полтора года. На открытие 1 сентября приезжал губернатор Дмитрий Миронов. На четырех этажах школы разместились около 200 помещений, оснащенных по последнему слову техники. Здесь есть спортивный сектор, сектор для занятий танцами, музыкальная школа с классами для хорового пения и кабинетами индивидуальных уроков, тренажерный зал с мини-гольфом. Школа полностью оборудована под потребности ребят с ограниченными возможностями здоровья."Еще одна история, о которой мне хотелось бы сказать, это развитие интернета на территории региона. В этом году благодаря национальной программе "Цифровая экономика" мы с опережающими темпами подключили к интернету 188 социально-значимых объектов (по плану стояло 165) - это фельдшерско-акушерские пункты, школы, дома культуры и творчества. Мы очень гордимся тем, что интернет доходит до самых удаленных точек нашего региона, причем это оптоволокно – самый качественный, бесперебойный интернет", - рассказала Екатерина Троицкая.По ее словам, преувеличить значимость этой работы нельзя. "С развитием телемедицины перед субъектами РФ стоит задача обеспечить интернетом каждый ФАП. Чтобы житель каждого уголка России мог прийти в ближайший медицинский пункт, и чтобы ему оказали качественную медицинскую помощь. Может, фельдшеры на селе нечасто сталкиваются с редкими заболеваниями, но в случае если, не дай бог, есть такой пациент, ему с помощью телемедицины можно провести консультацию с областным или федеральным центром", - пояснила представитель областного правительства.В будущее — с оптимизмом"Хочется верить, что в следующем году пандемия закончится. Но как бы то ни было, мы, безусловно, продолжим реализацию национальных проектов. Для Ярославской области очень важно продолжение нацпроекта БКАД, ни для кого не секрет, что у нас есть проблемы с дорогами. Но из года в год у нас прибавляется километраж достойных дорог, приведенных в нормативное состояние. В 2021 году таких объектов регионе станет на 51 больше, часть из них уже расторгованы на сегодняшний день, мы уже заключили контракты, и как только весной позволит погода, подрядчики приступят к работе", - рассказала Троицкая.Правительство области запланировало в будущем году капитально отремонтировать пять домов культуры, построить пять детских садов, благоустроить 139 территорий, закупить новую лесохозяйственную технику."Планируется масштабная закупка медицинского оборудования. Кстати, в этом году у нас экономия от закупки медицинского оборудования составила 127 миллионов рублей, по согласованию с Минздравом России мы оставили эти деньги в регионе и уже расторговали и купили дополнительное оборудование. То есть мы перевыполнили национальный проект "Здравоохранение" по объемам закупленного медицинского оборудования", - подчеркнула собеседница.Запланирована закупка компьютерного оборудования, в том числе и для медиков, продолжится подключение социально-значимых объектов к интернету.Не снижать темпыПо словам губернатора Дмитрия Миронова, правительство области не намерено снижать темпы по реализации нацпроектов."Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, команда правительства региона делает все, чтобы работа по нацпроектам продолжалась по плану. В первую очередь мы понимаем, что только за счет качественного рывка по ключевым направлениям, мы сможем обеспечить динамичное развитие региона в будущем. Во-вторых, грамотная и своевременная реализация национальных проектов позволяет развивать и поддерживать отрасли, в том числе, пострадавшие во время пандемии. Для меня, как для руководителя, главная цель нацпроектов — дойти до каждого дома, до каждого человека. В результате мы должны обеспечить высокий уровень жизни, широкие возможности для личной и профессиональной реализации", - подчеркнул глава региона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/pandemiya-1585087554.html

https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html

https://ria.ru/20201112/tsifrovizatsiya-1584374690.html

https://ria.ru/20201112/dorogi-1584373751.html

https://ria.ru/20201110/turisty-1583960338.html

https://ria.ru/20201030/vrachi-1582239963.html

https://ria.ru/20201012/predpriyatiya-1579356131.html

ярославская область

рыбинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, коронавирусы, ярославская область, рыбинск, общество