https://ria.ru/20201204/prigozhin-1587600391.html

Палата представителей США приняла резолюцию против Пригожина

Палата представителей США приняла резолюцию против Пригожина

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала резолюцию против российского бизнесмена Евгения Пригожина, в которой ему приписывается связь с ЧВК... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:38

2020-12-04T03:38

2020-12-04T03:38

россия

евгений пригожин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/13/1559801381_0:312:1342:1066_1400x0_80_0_0_aea8b1764edfdb16627fbbb291c1399b.jpg

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала резолюцию против российского бизнесмена Евгения Пригожина, в которой ему приписывается связь с ЧВК "Вагнер", а его соратникам разговоры о "лагерях саботажа" в США, интернет-активность в Африке для разжигания споров в соцсетях в преддверии выборов американского президента. При этом компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, уже опровергала эти утверждения, а предыдущие обвинения во вмешательстве в дела США в адрес Пригожина и его фирмы развалились до суда - сами американские прокуроры попросили закрыть дело из-за отсутствия доказательств.Резолюция конгресса была представлена еще в июне этого года. Документ не имеет обязывающих последствий для исполнительной власти.Документ палаты представителей начинается с утверждения о том, что Пригожин с начала 2000-х годов поддерживал тесные личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Пригожин назван главой и основателем Частной военной компании "Вагнер". Далее в документе перечислены события, которые, по мнению палаты, имели место и якобы были связаны с Пригожиным, некоторые из них датированы периодом февраля-марта 2014 года, другие имеют более четкие рамки, например, как утверждает палата представителей, 7 февраля 2018 года ЧВК "Вагнер" якобы напала на войска США на востоке Сирии. Пригожина обвиняют во вмешательстве в Нигерии и Гане. Кроме того, по версии американских конгрессменов, ЧВК "Вагнер" якобы оказывала поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару в конфликте с Правительством национального согласия Ливии.Ранее пресс-служба "Конкорда" сообщила, что Евросоюз принял к рассмотрению заявление об исключении Пригожина из принятого в октябре Советом ЕС санкционного списка по Ливии, а его юристы намерены доказать безосновательность введения этих санкций.Правительство России в резолюции палаты порицается за якобы имевшееся вмешательство и вредное влияние на внутреннюю политику стран и попытки расколоть народы, в особенной мере США и их союзников.Палата представителей "осуждает действия гражданина России Евгения Пригожина и связанных с ним организаций, которые представляют угрозу демократическим ценностям и безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров". На Капитолийском холме призывают страны прекратить отношения с Пригожиным, Европейский союз рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер против него.Вопрос дополнительных санкций, по мнению палаты, нужно рассмотреть в отношении Пригожина "за продолжающееся вмешательство в демократические процессы в США и демократические процессы союзников и партнеров США".В марте 2020 года американское обвинение само попросило суд прекратить процесс в отношении Пригожина, пояснив, что не сможет представить доказательную базу для его осуждения, после чего суд снял обвинения с российского бизнесмена. Его юристы подали встречный иск в отношении правительства США, в частности за попытки препятствовать справедливому правосудию.Ряд западных стран, в том числе США, Германия, Великобритания регулярно обвиняют Россию в том, что в Ливии, по их словам, действуют сотрудники ЧВК "Вагнер". Постпред РФ при ООН Василий Небензя в сентябре призвал некоторых коллег по Совету Безопасности прекратить выдвигать "лицемерные обвинения" в участии России в ливийском конфликте.

https://ria.ru/20201130/prigozhin-1587003995.html

https://ria.ru/20201120/navalnyy-1585546503.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений пригожин, сша, в мире