Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/pridnestrove-1587695365.html
Лавров и глава МИД Молдавии обсудили урегулирование в Приднестровье
Лавров и глава МИД Молдавии обсудили урегулирование в Приднестровье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:38
2020-12-04T15:40
евразийский экономический союз
снг
румыния
ссср
в мире
россия
мид молдавии
сергей лавров
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586473519_0:83:3187:1876_1400x0_80_0_0_bcdabbabffd028a8a4631d853122066e.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, говорится в сообщении МИД РФ.Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны."Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны выразили общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201202/mirotvortsy-1587263712.html
https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587233305.html
румыния
ссср
россия
приднестровская молдавская республика
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586473519_240:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_168a4a1cb96a950dfd606b35f937ae99.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, снг, румыния, ссср, в мире, россия, мид молдавии, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, молдавия

Лавров и глава МИД Молдавии обсудили урегулирование в Приднестровье

15:38 04.12.2020 (обновлено: 15:40 04.12.2020)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, говорится в сообщении МИД РФ.
Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 02:59
В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев
"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны выразили общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях.
"Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - добавили в министерстве.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 19:48
Додон призвал Санду быть осторожнее в высказываниях по Приднестровью
 
Евразийский экономический союзСНГРумынияСССРВ миреРоссияМИД МолдавииСергей ЛавровПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
Лента новостейМолния