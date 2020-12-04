https://ria.ru/20201204/pridnestrove-1587695365.html

Лавров и глава МИД Молдавии обсудили урегулирование в Приднестровье

Лавров и глава МИД Молдавии обсудили урегулирование в Приднестровье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:38

2020-12-04T15:38

2020-12-04T15:40

евразийский экономический союз

снг

румыния

ссср

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мид молдавии

сергей лавров

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с молдавским коллегой Аурелием Чокоем двусторонние отношения и ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, говорится в сообщении МИД РФ.Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны."Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны выразили общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20201202/mirotvortsy-1587263712.html

https://ria.ru/20201201/pridnestrove-1587233305.html

румыния

ссср

россия

приднестровская молдавская республика

молдавия

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евразийский экономический союз, снг, румыния, ссср, в мире, россия, мид молдавии, сергей лавров, приднестровская молдавская республика, молдавия