https://ria.ru/20201204/prestupleniya-1587694927.html

Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT-технологий

Путин заявил о росте числа преступлений с использованием IT-технологий

Президент России Владимир Путин сообщил о всплеске преступности, связанной с использованием искусственного интеллекта и информационных технологий. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:36

2020-12-04T15:36

2020-12-04T15:51

россия

технологии

общество

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о всплеске преступности, связанной с использованием искусственного интеллекта и информационных технологий."За прошлый год рост общей преступности составил 1,1%, а вот в этом году, с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме, искусственного интеллекта, элементов информационных технологий, преступления в этой сфере возросли на 75,1%. Всплеск, можно сказать", - сказал он на конференции "Искусственный интеллект - главная технология XXI века"."Это проблема, это вызов, мы должны действовать сообща", - добавил он.

https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html

россия

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2020

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россия, технологии, общество, владимир путин