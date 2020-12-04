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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/premiya-1587766209.html
Победителями премии губернатора Подмосковья #Мырядом стали 180 человек
Победителями премии губернатора Подмосковья #Мырядом стали 180 человек
Победителями премии губернатора Московской области #Мырядом стали 180 жителей региона; церемония награждения прошла в пятницу в онлайн-формате, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:16
2020-12-04T23:16
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победителями премии губернатора Московской области #Мырядом стали 180 жителей региона; церемония награждения прошла в пятницу в онлайн-формате, сообщает пресс-служба облправительства.Каждый победитель получил денежный приз в размере 1 миллиона рублей.Премия "Мы рядом" ранее была известна под названием "Наше Подмосковье". Конкурс учрежден губернатором в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей. За 7 лет в нем приняли участие порядка 240 тысяч человек, 12 тысяч заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей. В этом году заявки принимались с 14 июня по 14 июля на сайте премия-мырядом.рф. Далее в режиме онлайн проведено народное голосование, в результате которого тысячу инициатив отобрали для следующего этапа. Победителей премии определила конкурсная комиссия. Наградой поощрили жителей, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, преодолевших трудные жизненные ситуации и внесших вклад в развитие Подмосковья. Лауреатов определяли по четырем номинациям: "Медицина и здравоохранение", "Волонтерство и благотворительность", "Культура и образование", "Промышленность и социально ориентированный бизнес"."Впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной - 7-й раз мы поощряем и благодарим самых добрых, неравнодушных людей Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получили. Особенно приятно мне сегодня посмотреть в глаза врачам, сказать слова благодарности за то, что вы спасаете людей. Тысячу причин можно было придумать, чтобы отказаться. Но люди, которых мы сегодня видим, очень добросовестно выполняют свою работу", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Победителями премии губернатора Подмосковья #Мырядом стали 180 человек

23:16 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победителями премии губернатора Московской области #Мырядом стали 180 жителей региона; церемония награждения прошла в пятницу в онлайн-формате, сообщает пресс-служба облправительства.
Каждый победитель получил денежный приз в размере 1 миллиона рублей.
Премия "Мы рядом" ранее была известна под названием "Наше Подмосковье". Конкурс учрежден губернатором в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей. За 7 лет в нем приняли участие порядка 240 тысяч человек, 12 тысяч заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей.
В этом году заявки принимались с 14 июня по 14 июля на сайте премия-мырядом.рф. Далее в режиме онлайн проведено народное голосование, в результате которого тысячу инициатив отобрали для следующего этапа. Победителей премии определила конкурсная комиссия. Наградой поощрили жителей, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, преодолевших трудные жизненные ситуации и внесших вклад в развитие Подмосковья. Лауреатов определяли по четырем номинациям: "Медицина и здравоохранение", "Волонтерство и благотворительность", "Культура и образование", "Промышленность и социально ориентированный бизнес".
"Впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной - 7-й раз мы поощряем и благодарим самых добрых, неравнодушных людей Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получили. Особенно приятно мне сегодня посмотреть в глаза врачам, сказать слова благодарности за то, что вы спасаете людей. Тысячу причин можно было придумать, чтобы отказаться. Но люди, которых мы сегодня видим, очень добросовестно выполняют свою работу", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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