https://ria.ru/20201204/premiya-1587766209.html

Победителями премии губернатора Подмосковья #Мырядом стали 180 человек

Победителями премии губернатора Подмосковья #Мырядом стали 180 человек

Победителями премии губернатора Московской области #Мырядом стали 180 жителей региона; церемония награждения прошла в пятницу в онлайн-формате, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:16

2020-12-04T23:16

2020-12-04T23:16

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победителями премии губернатора Московской области #Мырядом стали 180 жителей региона; церемония награждения прошла в пятницу в онлайн-формате, сообщает пресс-служба облправительства.Каждый победитель получил денежный приз в размере 1 миллиона рублей.Премия "Мы рядом" ранее была известна под названием "Наше Подмосковье". Конкурс учрежден губернатором в 2013 году для поддержки социальных инициатив жителей. За 7 лет в нем приняли участие порядка 240 тысяч человек, 12 тысяч заявителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей. В этом году заявки принимались с 14 июня по 14 июля на сайте премия-мырядом.рф. Далее в режиме онлайн проведено народное голосование, в результате которого тысячу инициатив отобрали для следующего этапа. Победителей премии определила конкурсная комиссия. Наградой поощрили жителей, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, преодолевших трудные жизненные ситуации и внесших вклад в развитие Подмосковья. Лауреатов определяли по четырем номинациям: "Медицина и здравоохранение", "Волонтерство и благотворительность", "Культура и образование", "Промышленность и социально ориентированный бизнес"."Впервые в таком формате проводим эту премию, которая стала традиционной - 7-й раз мы поощряем и благодарим самых добрых, неравнодушных людей Подмосковья. Их, конечно, гораздо больше, чем 10 тысяч заявок, которые мы получили. Особенно приятно мне сегодня посмотреть в глаза врачам, сказать слова благодарности за то, что вы спасаете людей. Тысячу причин можно было придумать, чтобы отказаться. Но люди, которых мы сегодня видим, очень добросовестно выполняют свою работу", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

https://ria.ru/20201204/premiya-1587663167.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество