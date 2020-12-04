https://ria.ru/20201204/premiya-1587746422.html

Генеральный продюсер НТВ стал лауреатом премии Content Innovation Awards

Генеральный продюсер НТВ стал лауреатом премии Content Innovation Awards

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом одной из самых престижных в мире телевизионных премий Content Innovation Awards в номинации... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:39

2020-12-04T19:39

2020-12-04T19:39

netflix

тимур вайнштейн

харви вайнштейн

академия российского телевидения

нтв (телеканал)

лондон

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом одной из самых престижных в мире телевизионных премий Content Innovation Awards в номинации Lifetime Achievement Awards ("Премия за жизненные достижения"), которая вручается за значительный вклад в развитие международной телеиндустрии, сообщили в пресс-службе вещателяТоржественная церемония оглашения победителей, по данным пресс-службы, прошла 3 декабря в онлайн-режиме в Лондоне. Премия вручалась в 23 номинациях. Среди номинантов — представители и проекты таких телевизионных гигантов, как HBO, BBC Studios Distribution, ViacomCBS, Endemol, Rai-Radiotelevisione Italiana, Dori Media Group, Gloob и многих других. Победителей премии выбирает авторитетное жюри, состоящее из топ-менеджеров и редакторов известных мировых медиакомпаний."Для меня большая честь получить эту премию. Приятно, что коллеги оценили мой вклад. Выражаю огромную признательность организаторам за то, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, им всё-таки удалось провести эту важную для всего рынка премию", - приводятся в пресс-релизе слова Вайнштейна.Тимур Вайнштейн – основатель продюсерского центра Lean-M и компании WeiT Media, единственным российским продюсер, сумевшим дважды продать свой бизнес иностранным компаниям: Lean-M — компании Sony Pictures Television International и WeiT Media — голландскому гиганту Endemol Shine Group. В 2015 году возглавил НТВ, взяв на себя международное распространение контента канала: сейчас проекты НТВ доступны уже в десятках стран на крупнейших глобальных стриминговых сервисах, в каталогах международных дистрибуторов, а также на digital-площадках, включая Netflix, Amazon Prime Video, Bilibili и TenTime. Является членом Международной Академии ЭММИ, Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств, членом правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также обладателем многочисленных премий и наград, в числе которых ТЭФИ и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный при освещении тем широкой общественной значимости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/laureaty-1587627190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, тимур вайнштейн, харви вайнштейн, академия российского телевидения, нтв (телеканал), лондон