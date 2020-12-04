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Генеральный продюсер НТВ стал лауреатом премии Content Innovation Awards
Генеральный продюсер НТВ стал лауреатом премии Content Innovation Awards
Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом одной из самых престижных в мире телевизионных премий Content Innovation Awards в номинации... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:39
2020-12-04T19:39
netflix
тимур вайнштейн
харви вайнштейн
академия российского телевидения
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом одной из самых престижных в мире телевизионных премий Content Innovation Awards в номинации Lifetime Achievement Awards ("Премия за жизненные достижения"), которая вручается за значительный вклад в развитие международной телеиндустрии, сообщили в пресс-службе вещателяТоржественная церемония оглашения победителей, по данным пресс-службы, прошла 3 декабря в онлайн-режиме в Лондоне. Премия вручалась в 23 номинациях. Среди номинантов — представители и проекты таких телевизионных гигантов, как HBO, BBC Studios Distribution, ViacomCBS, Endemol, Rai-Radiotelevisione Italiana, Dori Media Group, Gloob и многих других. Победителей премии выбирает авторитетное жюри, состоящее из топ-менеджеров и редакторов известных мировых медиакомпаний."Для меня большая честь получить эту премию. Приятно, что коллеги оценили мой вклад. Выражаю огромную признательность организаторам за то, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, им всё-таки удалось провести эту важную для всего рынка премию", - приводятся в пресс-релизе слова Вайнштейна.Тимур Вайнштейн – основатель продюсерского центра Lean-M и компании WeiT Media, единственным российским продюсер, сумевшим дважды продать свой бизнес иностранным компаниям: Lean-M — компании Sony Pictures Television International и WeiT Media — голландскому гиганту Endemol Shine Group. В 2015 году возглавил НТВ, взяв на себя международное распространение контента канала: сейчас проекты НТВ доступны уже в десятках стран на крупнейших глобальных стриминговых сервисах, в каталогах международных дистрибуторов, а также на digital-площадках, включая Netflix, Amazon Prime Video, Bilibili и TenTime. Является членом Международной Академии ЭММИ, Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств, членом правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также обладателем многочисленных премий и наград, в числе которых ТЭФИ и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный при освещении тем широкой общественной значимости.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
netflix, тимур вайнштейн, харви вайнштейн, академия российского телевидения, нтв (телеканал), лондон

Генеральный продюсер НТВ стал лауреатом премии Content Innovation Awards

19:39 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом одной из самых престижных в мире телевизионных премий Content Innovation Awards в номинации Lifetime Achievement Awards ("Премия за жизненные достижения"), которая вручается за значительный вклад в развитие международной телеиндустрии, сообщили в пресс-службе вещателя
Торжественная церемония оглашения победителей, по данным пресс-службы, прошла 3 декабря в онлайн-режиме в Лондоне. Премия вручалась в 23 номинациях. Среди номинантов — представители и проекты таких телевизионных гигантов, как HBO, BBC Studios Distribution, ViacomCBS, Endemol, Rai-Radiotelevisione Italiana, Dori Media Group, Gloob и многих других. Победителей премии выбирает авторитетное жюри, состоящее из топ-менеджеров и редакторов известных мировых медиакомпаний.
"Для меня большая честь получить эту премию. Приятно, что коллеги оценили мой вклад. Выражаю огромную признательность организаторам за то, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, им всё-таки удалось провести эту важную для всего рынка премию", - приводятся в пресс-релизе слова Вайнштейна.
Тимур Вайнштейн – основатель продюсерского центра Lean-M и компании WeiT Media, единственным российским продюсер, сумевшим дважды продать свой бизнес иностранным компаниям: Lean-M — компании Sony Pictures Television International и WeiT Media — голландскому гиганту Endemol Shine Group. В 2015 году возглавил НТВ, взяв на себя международное распространение контента канала: сейчас проекты НТВ доступны уже в десятках стран на крупнейших глобальных стриминговых сервисах, в каталогах международных дистрибуторов, а также на digital-площадках, включая Netflix, Amazon Prime Video, Bilibili и TenTime. Является членом Международной Академии ЭММИ, Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств, членом правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также обладателем многочисленных премий и наград, в числе которых ТЭФИ и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный при освещении тем широкой общественной значимости.
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