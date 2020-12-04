Генеральный продюсер НТВ стал лауреатом премии Content Innovation Awards
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал лауреатом одной из самых престижных в мире телевизионных премий Content Innovation Awards в номинации Lifetime Achievement Awards ("Премия за жизненные достижения"), которая вручается за значительный вклад в развитие международной телеиндустрии, сообщили в пресс-службе вещателя
Торжественная церемония оглашения победителей, по данным пресс-службы, прошла 3 декабря в онлайн-режиме в Лондоне. Премия вручалась в 23 номинациях. Среди номинантов — представители и проекты таких телевизионных гигантов, как HBO, BBC Studios Distribution, ViacomCBS, Endemol, Rai-Radiotelevisione Italiana, Dori Media Group, Gloob и многих других. Победителей премии выбирает авторитетное жюри, состоящее из топ-менеджеров и редакторов известных мировых медиакомпаний.
"Для меня большая честь получить эту премию. Приятно, что коллеги оценили мой вклад. Выражаю огромную признательность организаторам за то, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, им всё-таки удалось провести эту важную для всего рынка премию", - приводятся в пресс-релизе слова Вайнштейна.
Тимур Вайнштейн – основатель продюсерского центра Lean-M и компании WeiT Media, единственным российским продюсер, сумевшим дважды продать свой бизнес иностранным компаниям: Lean-M — компании Sony Pictures Television International и WeiT Media — голландскому гиганту Endemol Shine Group. В 2015 году возглавил НТВ, взяв на себя международное распространение контента канала: сейчас проекты НТВ доступны уже в десятках стран на крупнейших глобальных стриминговых сервисах, в каталогах международных дистрибуторов, а также на digital-площадках, включая Netflix, Amazon Prime Video, Bilibili и TenTime. Является членом Международной Академии ЭММИ, Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств, членом правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также обладателем многочисленных премий и наград, в числе которых ТЭФИ и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный при освещении тем широкой общественной значимости.