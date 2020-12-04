https://ria.ru/20201204/premiya-1587663167.html

"Бессмертный полк онлайн" отмечен премией Рунета

"Бессмертный полк онлайн" отмечен премией Рунета

Проект "Бессмертный полк онлайн" получил награду в специальной номинации "75 лет Победы" XVII Премии Рунета. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:38

2020-12-04T13:38

2020-12-04T13:52

хорошие новости

хорошие новости

артем хуторской

бессмертный полк

василий лановой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587662076_0:21:1501:865_1400x0_80_0_0_e0162c709167acab3e84c4f8c7bd2199.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект "Бессмертный полк онлайн" получил награду в специальной номинации "75 лет Победы" XVII Премии Рунета.Главная задача проекта – сохранение в каждой семье памяти о поколении Великой Отечественной войны.В "Бессмертном полку" участвует каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, сообщает пресс-служба организации.Трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка трех миллионов заявок."Работа нашей экспедиционной команды тесно связана с военной историей, и когда к нам обратились за помощью в модерации анкет, мы, конечно же, согласились. Это непередаваемое чувство – увидеть столько лиц той эпохи, людей, каждому из которых ты лично обязан своей жизнью", – отметил член Русского географического общества Евгений Пятигорский.По словам руководителя исполкома "Бессмертного полка России" Артема Хуторского, в онлайн-формате смогли принять участие даже иностранные граждане за рубежом.Для организации проекта были задействованы консультанты-историки, около четырех тысяч волонтеров – модераторов заявок, а также более 150 операторов горячей линии, они провели более 80 тысяч консультаций.

https://ria.ru/20200911/pravnuki-1577097327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, артем хуторской, бессмертный полк, василий лановой