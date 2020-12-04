https://ria.ru/20201204/premiya-1587663167.html
"Бессмертный полк онлайн" отмечен премией Рунета
"Бессмертный полк онлайн" отмечен премией Рунета
Проект "Бессмертный полк онлайн" получил награду в специальной номинации "75 лет Победы" XVII Премии Рунета. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:38
2020-12-04T13:38
2020-12-04T13:52
хорошие новости
хорошие новости
артем хуторской
бессмертный полк
василий лановой
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект "Бессмертный полк онлайн" получил награду в специальной номинации "75 лет Победы" XVII Премии Рунета.Главная задача проекта – сохранение в каждой семье памяти о поколении Великой Отечественной войны.В "Бессмертном полку" участвует каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, сообщает пресс-служба организации.Трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка трех миллионов заявок."Работа нашей экспедиционной команды тесно связана с военной историей, и когда к нам обратились за помощью в модерации анкет, мы, конечно же, согласились. Это непередаваемое чувство – увидеть столько лиц той эпохи, людей, каждому из которых ты лично обязан своей жизнью", – отметил член Русского географического общества Евгений Пятигорский.По словам руководителя исполкома "Бессмертного полка России" Артема Хуторского, в онлайн-формате смогли принять участие даже иностранные граждане за рубежом.Для организации проекта были задействованы консультанты-историки, около четырех тысяч волонтеров – модераторов заявок, а также более 150 операторов горячей линии, они провели более 80 тысяч консультаций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, артем хуторской, бессмертный полк, василий лановой
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект "Бессмертный полк онлайн" получил награду в специальной номинации "75 лет Победы" XVII Премии Рунета.
Главная задача проекта – сохранение в каждой семье памяти о поколении Великой Отечественной войны.
В "Бессмертном полку" участвует каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, сообщает пресс-служба организации.
"То, как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк онлайн", еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы", – сказал по окончании проекта сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой.
Трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка трех миллионов заявок.
"Работа нашей экспедиционной команды тесно связана с военной историей, и когда к нам обратились за помощью в модерации анкет, мы, конечно же, согласились. Это непередаваемое чувство – увидеть столько лиц той эпохи, людей, каждому из которых ты лично обязан своей жизнью", – отметил член Русского географического общества Евгений Пятигорский.
По словам руководителя исполкома "Бессмертного полка России" Артема Хуторского, в онлайн-формате смогли принять участие даже иностранные граждане за рубежом.
Для организации проекта были задействованы консультанты-историки, около четырех тысяч волонтеров – модераторов заявок, а также более 150 операторов горячей линии, они провели более 80 тысяч консультаций.