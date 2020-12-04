В Госдуме предложили три направления для новогоднего отдыха россиян
06:31 04.12.2020 (обновлено: 09:28 04.12.2020)
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал РИА Новости о трех перспективных направлениях для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году - это Сочи, Мурманская область и Калуга.
"Ни для кого давно не секрет, что Сочи - это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников - лучшие горнолыжные курорты страны находятся всего в получасе езды от Адлера", - поделился Кривоносов. По его словам, среднемесячная январская температура в Сочи за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла. "Поэтому это прекрасный выбор для тех, кто хочет заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям", - подчеркнул парламентарий.
Более подготовленные туристы, по его мнению, могут обратить внимание на Мурманскую область. "Это направление активно набирает популярность в последние годы. Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега", - рассказал парламентарий. Он указал на особую привлекательность этого направления для любителей активных видов отдыха - для них в регионе подготовлены снегоходные туры и горнолыжные склоны.
Так как рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за эпидемиологических ограничений, жителям столицы парламентарий рекомендовал отправиться в соседние областные центры. "Например, в Калугу, которая в этом году была объявлена новогодней столицей России", - посоветовал Кривоносов.
Депутат ГД обратил внимание на то, что в поездках туристам важно соблюдать все необходимые меры безопасности: в помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. А также внимательно следить за текущей эпидемиологической ситуацией и объявлениями министерства здравоохранения РФ.