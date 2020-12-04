https://ria.ru/20201204/prazdnik-1587603441.html

В Госдуме предложили три направления для новогоднего отдыха россиян

В Госдуме предложили три направления для новогоднего отдыха россиян

Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал РИА Новости о трех перспективных... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T06:31

2020-12-04T06:31

2020-12-04T09:28

туризм

новости - туризм

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калуга

сочи

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал РИА Новости о трех перспективных направлениях для отдыха россиян на новогодних каникулах в 2021 году - это Сочи, Мурманская область и Калуга.Более подготовленные туристы, по его мнению, могут обратить внимание на Мурманскую область. "Это направление активно набирает популярность в последние годы. Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега", - рассказал парламентарий. Он указал на особую привлекательность этого направления для любителей активных видов отдыха - для них в регионе подготовлены снегоходные туры и горнолыжные склоны.Так как рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за эпидемиологических ограничений, жителям столицы парламентарий рекомендовал отправиться в соседние областные центры. "Например, в Калугу, которая в этом году была объявлена новогодней столицей России", - посоветовал Кривоносов.Депутат ГД обратил внимание на то, что в поездках туристам важно соблюдать все необходимые меры безопасности: в помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. А также внимательно следить за текущей эпидемиологической ситуацией и объявлениями министерства здравоохранения РФ.

https://ria.ru/20201204/novyygod-1587597694.html

калуга

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мурманская область

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туризм, новости - туризм, госдума рф, калуга, сочи, мурманская область, общество