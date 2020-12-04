https://ria.ru/20201204/pravoslavie-1587675150.html

Комитет по защите православия создан в США

Комитет по защите православия создан в США

В США создан православный Комитет по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, OPAC), его целью является выявление фактов преследования... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:21

2020-12-04T14:21

2020-12-04T14:21

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АФИНЫ, 4 дек – РИА Новости. В США создан православный Комитет по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, OPAC), его целью является выявление фактов преследования христиан по всему миру и борьба с нарушением их прав, сообщили РИА Новости в комитете."Миссия комитета - оказывать общественную поддержку всемирной православной церкви, продвигать, поддерживать и защищать мировое христианство от угнетения, изоляции и предрассудков", - говорится в сообщении комитета, переданном в агентство. Среди учредителей комитета – проживающие в США американцы греческого происхождения, его председателем избран Джордж Дзидзикос, бывший помощник президента США Дональда Трампа. "В течение очень долгого времени унижение и вопиющее преследование христиан воспринимались как статус-кво", - приводятся в сообщении его слова."Несмотря на то, что мы в первую очередь православные христиане, мы поднимем свой голос за всех верующих, потому что нетерпимость к одному является угнетением всех. OPAC без страха и колебаний осветит правду о том, что происходит в нашем мире сегодня. Мы надеемся на сотрудничество с теми, кто разделяет наши ценности и цели", - заявил Дзидзикос.К созданию организации подтолкнуло превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что, по заявлению членов комитета, стало нарушением исторической и культурной традиции. Соучредитель комитета Николас Фуррис заявил, что организация будет бороться с подобными действиями, где бы они ни происходили. OPAC также предлагает всем людям, которые сами испытали преследования, сообщать о таких фактах.Как сообщил РИА Новости один из членов комитета, его целью является также сохранение единства православия, которому в последние годы угрожает раскол.На вопрос, как согласуется создание комитета с политикой Соединенных Штатов, направленной против канонической Украинской православной церкви и на поддержку раскольничьей "Православной церкви Украины" (ПЦУ), собеседник агентства ответил, что комитет не проводит политику государственного департамента или Вселенского патриархата Константинополя (Фанара), у него свое мнение по вопросам религии."Комитет хочет быть далеко и от госдепартамента, но главным образом от Вселенского патриархата, не отвергая его, естественно. OPAC не хотел бы вступать в противостояние между Фанаром и Москвой", - сказал собеседник агентства.Он не согласен с утверждением, что проект является попыткой спасти Константинопольский патриархат как политический проект греков, который был создан во время подписания Лозаннского договора (1923 года о государственном устройстве Турции после распада Османской империи) и рушится после последних действий патриарха Варфоломея с признанием ПЦУ."Комитет хочет работать ради единства. Проблемы, подобные украинской, есть везде - и на Кипре, всюду. Комитет намерен сотрудничать со всеми православными церквами, конечно же, и с Русской православной церковью. Всем предстоятелям учредители направят соответствующие письма. Письма будут направлены и правительствам, требуя от них защиты христианского мира", - сказал собеседник агентства.По его словам, согласно поступающим данным, ежедневно происходят похищения детей христиан."Комитет намерен защищать христиан от резни, похищений, защищать христианские памятники. Разрушено множество памятников, особенно в Сирии, Афганистане, Пакистане. Работа может помочь христианам на Африканском континенте, в Азии, в районах, где христиане оказались незащищенными... Комитет попытается защитить людей и памятники", - сказал член комитета.

https://ria.ru/20200605/1572547258.html

https://ria.ru/20201011/makedoniya-1579047208.html

https://ria.ru/20201130/raskol-1586979521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, дональд трамп, сша