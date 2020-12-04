https://ria.ru/20201204/potok-1587682666.html

В бундестаге одобрили действия регионов в защиту "Северного потока — 2"

В бундестаге одобрили действия регионов в защиту "Северного потока — 2"

В бундестаге приветствуют действия немецких регионов в защиту газопровода "Северный поток — 2" от экономических ограничений со стороны Соединенных Штатов,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:46

2020-12-04T14:46

2020-12-04T16:33

allseas

клаус эрнст

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:760:2288:2047_1400x0_80_0_0_976d51bbf1722b833e488c08a741c8d1.jpg

БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. В бундестаге приветствуют действия немецких регионов в защиту газопровода "Северный поток — 2" от экономических ограничений со стороны Соединенных Штатов, заявил РИА Новости глава парламентского комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст."Хорошо, что правительство земли Мекленбург — Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США", — сказал он.Как ранее сообщил Bild со ссылкой на источники, власти земли Мекленбург — Передняя Померания хотят создать специальный фонд, который поможет обойти санкции Вашингтона. Предполагается, что в будущем "Фонд против изменения климата" определит почти завершенный проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании", пишет издание. Немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что оградит "Северный поток — 2" от санкций. Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать Bild комментарии по этому поводу.Сенаторы США направляли в дирекцию немецкого порта Мукран письмо, в котором пригрозили предприятию, принадлежащему городу Засницу и федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения работы по проекту "Северный поток — 2".В пятницу члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые ограничения против строящегося газопровода. Он предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и различные технические услуги.США против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В прошлом месяце немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587664011.html

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика