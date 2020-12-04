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В бундестаге одобрили действия регионов в защиту "Северного потока — 2"
В бундестаге одобрили действия регионов в защиту "Северного потока — 2"
В бундестаге приветствуют действия немецких регионов в защиту газопровода "Северный поток — 2" от экономических ограничений со стороны Соединенных Штатов,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:46
2020-12-04T16:33
allseas
клаус эрнст
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
сша
украина
экономика
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БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. В бундестаге приветствуют действия немецких регионов в защиту газопровода "Северный поток — 2" от экономических ограничений со стороны Соединенных Штатов, заявил РИА Новости глава парламентского комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст."Хорошо, что правительство земли Мекленбург — Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США", — сказал он.Как ранее сообщил Bild со ссылкой на источники, власти земли Мекленбург — Передняя Померания хотят создать специальный фонд, который поможет обойти санкции Вашингтона. Предполагается, что в будущем "Фонд против изменения климата" определит почти завершенный проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании", пишет издание. Немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что оградит "Северный поток — 2" от санкций. Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать Bild комментарии по этому поводу.Сенаторы США направляли в дирекцию немецкого порта Мукран письмо, в котором пригрозили предприятию, принадлежащему городу Засницу и федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения работы по проекту "Северный поток — 2".В пятницу члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые ограничения против строящегося газопровода. Он предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и различные технические услуги.США против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В прошлом месяце немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587664011.html
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allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика

В бундестаге одобрили действия регионов в защиту "Северного потока — 2"

14:46 04.12.2020 (обновлено: 16:33 04.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. В бундестаге приветствуют действия немецких регионов в защиту газопровода "Северный поток — 2" от экономических ограничений со стороны Соединенных Штатов, заявил РИА Новости глава парламентского комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Хорошо, что правительство земли Мекленбург — Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США", — сказал он.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:40
Косачев оценил планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
Как ранее сообщил Bild со ссылкой на источники, власти земли Мекленбург — Передняя Померания хотят создать специальный фонд, который поможет обойти санкции Вашингтона. Предполагается, что в будущем "Фонд против изменения климата" определит почти завершенный проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании", пишет издание. Немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги через фонд и его предприятие, а не напрямую Nord Stream 2, что оградит "Северный поток — 2" от санкций. Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать Bild комментарии по этому поводу.
Сенаторы США направляли в дирекцию немецкого порта Мукран письмо, в котором пригрозили предприятию, принадлежащему городу Засницу и федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения работы по проекту "Северный поток — 2".
В пятницу члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые ограничения против строящегося газопровода. Он предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и различные технические услуги.
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:05
В Кремле оценили планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"

США против "Северного потока — 2"

Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
В прошлом месяце немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
AllseasКлаус ЭрнстUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
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