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В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек
В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек
Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:27
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chevrolet niva
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ford motor
тверская область
бологовский район
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России.Пострадали десять человек, среди них двое подростков, погибших нет.По данным ведомства, сообщение о ДТП в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района поступило в 20:20."Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса Ford Transit (маршрут Москва — Боровичи) и Chevrolet Niva", — отмечают в ведомстве.Пострадавшего водителя Ford Transit из автомобиля извлекли спасатели.
https://ria.ru/20201110/dtp-1583889990.html
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тверская область
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chevrolet niva, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ford motor, тверская область, бологовский район, происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек

23:27 04.12.2020 (обновлено: 23:43 04.12.2020)
 
© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России.
Пострадали десять человек, среди них двое подростков, погибших нет.
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По данным ведомства, сообщение о ДТП в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района поступило в 20:20.
"Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса Ford Transit (маршрут Москва — Боровичи) и Chevrolet Niva", — отмечают в ведомстве.
Пострадавшего водителя Ford Transit из автомобиля извлекли спасатели.
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Chevrolet NivaМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ford MotorТверская областьБологовский районПроисшествия
 
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