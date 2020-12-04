https://ria.ru/20201204/postradavshie-1587766942.html
В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек
В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек
Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:27
2020-12-04T23:27
2020-12-04T23:43
chevrolet niva
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ford motor
тверская область
бологовский район
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России.Пострадали десять человек, среди них двое подростков, погибших нет.По данным ведомства, сообщение о ДТП в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района поступило в 20:20."Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса Ford Transit (маршрут Москва — Боровичи) и Chevrolet Niva", — отмечают в ведомстве.Пострадавшего водителя Ford Transit из автомобиля извлекли спасатели.
https://ria.ru/20201110/dtp-1583889990.html
https://ria.ru/20201001/dtp-1578035016.html
тверская область
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chevrolet niva, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ford motor, тверская область, бологовский район, происшествия