https://ria.ru/20201204/postradavshie-1587766942.html

В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек

В ДТП с микроавтобусом в Тверской области пострадали десять человек

Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:27

2020-12-04T23:27

2020-12-04T23:43

chevrolet niva

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ford motor

тверская область

бологовский район

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Микроавтобус и внедорожник столкнулись на дороге в Тверской области, сообщает МЧС России.Пострадали десять человек, среди них двое подростков, погибших нет.По данным ведомства, сообщение о ДТП в районе населенного пункта Корыхново Бологовского района поступило в 20:20."Произошло лобовое столкновение заказного микроавтобуса Ford Transit (маршрут Москва — Боровичи) и Chevrolet Niva", — отмечают в ведомстве.Пострадавшего водителя Ford Transit из автомобиля извлекли спасатели.

https://ria.ru/20201110/dtp-1583889990.html

https://ria.ru/20201001/dtp-1578035016.html

тверская область

бологовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

chevrolet niva, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ford motor, тверская область, бологовский район, происшествия