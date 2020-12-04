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Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:29
2020-12-04T09:35
толмачево (аэропорт)
boeing 747
новосибирск
китай
люксембург (государство)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.Ранее в ночь на пятницу Boeing 747, вылетевший из Новосибирска в Чанджоу (КНР), после срабатывания датчика неуборки правого шасси совершил посадку в аэропорту Новосибирска, люди не пострадали."После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно", - сказал собеседник агентства.Ранее источник в авиакругах рассказал РИА Новости, что самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга)."Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме", - сообщил РИА Новости в свою очередь представитель новосибирского аэропорта.
https://ria.ru/20201204/deboshir-1587601376.html
новосибирск
китай
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толмачево (аэропорт), boeing 747, новосибирск, китай, люксембург (государство), происшествия

Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске

09:29 04.12.2020 (обновлено: 09:35 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.
Ранее в ночь на пятницу Boeing 747, вылетевший из Новосибирска в Чанджоу (КНР), после срабатывания датчика неуборки правого шасси совершил посадку в аэропорту Новосибирска, люди не пострадали.
"После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник в авиакругах рассказал РИА Новости, что самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга).
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"Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме", - сообщил РИА Новости в свою очередь представитель новосибирского аэропорта.
 
Толмачево (аэропорт)Boeing 747НовосибирскКитайЛюксембург (государство)Происшествия
 
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