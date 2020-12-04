https://ria.ru/20201204/posadka-1587613371.html

Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Boeing 747 повторно совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:29

2020-12-04T09:29

2020-12-04T09:35

толмачево (аэропорт)

boeing 747

новосибирск

китай

люксембург (государство)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/101030/99/1010309960_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_5702a2f72dcad664656249e53aa07811.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.Ранее в ночь на пятницу Boeing 747, вылетевший из Новосибирска в Чанджоу (КНР), после срабатывания датчика неуборки правого шасси совершил посадку в аэропорту Новосибирска, люди не пострадали."После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно", - сказал собеседник агентства.Ранее источник в авиакругах рассказал РИА Новости, что самолёт эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга)."Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме", - сообщил РИА Новости в свою очередь представитель новосибирского аэропорта.

https://ria.ru/20201204/deboshir-1587601376.html

новосибирск

китай

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

толмачево (аэропорт), boeing 747, новосибирск, китай, люксембург (государство), происшествия