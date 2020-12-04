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Порошенко призвал Зеленского встать на колени перед Путиным
Порошенко призвал Зеленского встать на колени перед Путиным
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели. Об этом он... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:05
2020-12-04T20:05
2020-12-04T22:31
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Эспрессо".По словам экс-президента, это можно сделать "ценой унижения". Порошенко заявил, что Зеленский положит конфликту конец, если встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Он не уточнил, как это поможет реинтегрировать республики Донбасса в состав Украины.Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших независимость после госпереворота на Украине в феврале. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после объявленного перемирия между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201126/nagadit-1586529455.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире