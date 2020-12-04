https://ria.ru/20201204/poiski-1587682908.html

В Екатеринбурге ищут сбежавших из реабилитационного центра детей

В Екатеринбурге ищут сбежавших из реабилитационного центра детей

Мальчик и две девочки вечером в среду ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, из разыскивает полиция и волонтеры, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:00

2020-12-04T15:00

2020-12-04T15:09

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мальчик и две девочки вечером в среду ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, из разыскивает полиция и волонтеры, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, отметив, что отправила обращение в прокуратуру по этому вопросу."Из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге ушли трое: 11-летний мальчик и две девочки 11 и 13 лет. Ушли вечером в среду, сейчас их ищет полиция, волонтеры. Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с региональным омбудсменом, Следственным комитетом, подключены к поискам добровольцы отряда "Лиза Алерт", - сообщила Кузнецова в Telegram-канале.Уточняется, что уполномоченный обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному случаю.

https://ria.ru/20201022/malchik-1580978848.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия