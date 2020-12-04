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В Екатеринбурге ищут сбежавших из реабилитационного центра детей
В Екатеринбурге ищут сбежавших из реабилитационного центра детей
Мальчик и две девочки вечером в среду ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, из разыскивает полиция и волонтеры, сообщила уполномоченный по РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:00
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екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мальчик и две девочки вечером в среду ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, из разыскивает полиция и волонтеры, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, отметив, что отправила обращение в прокуратуру по этому вопросу."Из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге ушли трое: 11-летний мальчик и две девочки 11 и 13 лет. Ушли вечером в среду, сейчас их ищет полиция, волонтеры. Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с региональным омбудсменом, Следственным комитетом, подключены к поискам добровольцы отряда "Лиза Алерт", - сообщила Кузнецова в Telegram-канале.Уточняется, что уполномоченный обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному случаю.
https://ria.ru/20201022/malchik-1580978848.html
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге ищут сбежавших из реабилитационного центра детей

15:00 04.12.2020 (обновлено: 15:09 04.12.2020)
 
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Навигаторы для ориентирования в лесу
Навигаторы для ориентирования в лесу - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мальчик и две девочки вечером в среду ушли из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, из разыскивает полиция и волонтеры, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, отметив, что отправила обращение в прокуратуру по этому вопросу.
"Из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге ушли трое: 11-летний мальчик и две девочки 11 и 13 лет. Ушли вечером в среду, сейчас их ищет полиция, волонтеры. Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с региональным омбудсменом, Следственным комитетом, подключены к поискам добровольцы отряда "Лиза Алерт", - сообщила Кузнецова в Telegram-канале.
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Уточняется, что уполномоченный обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному случаю.
 
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