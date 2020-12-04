https://ria.ru/20201204/pogoda-1587674907.html

Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве

Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:19

2020-12-04T14:19

2020-12-04T15:00

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Антициклон разгонит серые тучи. При незначительной облачности наступит похолодание.По его словам, такие показатели будут ощущаться примерно как погружение в шахту глубиной 250 метров. "Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды — это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", — отметил Тишковец.К выходным дням под утро воздух остынет до минус семи-десяти градусов, днем до минус трех-пяти."На следующей неделе сохранится солнечная и бесснежная погода, ночами морозы усилятся до минус десяти-тринадцати, днем минус четыре-семь, что на три-четыре градуса ниже многолетней нормы декабря", — заключил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/pogoda-1587527031.html

москва

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евгений тишковец, москва, общество