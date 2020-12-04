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Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве
Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве
Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:19
2020-12-04T14:19
2020-12-04T15:00
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Антициклон разгонит серые тучи. При незначительной облачности наступит похолодание.По его словам, такие показатели будут ощущаться примерно как погружение в шахту глубиной 250 метров. "Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды — это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", — отметил Тишковец.К выходным дням под утро воздух остынет до минус семи-десяти градусов, днем до минус трех-пяти."На следующей неделе сохранится солнечная и бесснежная погода, ночами морозы усилятся до минус десяти-тринадцати, днем минус четыре-семь, что на три-четыре градуса ниже многолетней нормы декабря", — заключил синоптик.
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евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве
на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
Антициклон разгонит серые тучи. При незначительной облачности наступит похолодание.
"Кроме того, усиление сибирского антициклона будет сопровождаться ростом атмосферного давления до рекордных значений в предстоящие выходные: показания барометров достигнут пика в воскресенье — 767 миллиметров ртутного столба, что выше предыдущего рекорда 2002 года", — пояснил Тишковец.
По его словам, такие показатели будут ощущаться примерно как погружение в шахту глубиной 250 метров.
"Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды — это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", — отметил Тишковец.
К выходным дням под утро воздух остынет до минус семи-десяти градусов, днем до минус трех-пяти.
"На следующей неделе сохранится солнечная и бесснежная погода, ночами морозы усилятся до минус десяти-тринадцати, днем минус четыре-семь, что на три-четыре градуса ниже многолетней нормы декабря", — заключил синоптик.