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Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве
Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве
Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:19
2020-12-04T15:00
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Антициклон разгонит серые тучи. При незначительной облачности наступит похолодание.По его словам, такие показатели будут ощущаться примерно как погружение в шахту глубиной 250 метров. "Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды — это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", — отметил Тишковец.К выходным дням под утро воздух остынет до минус семи-десяти градусов, днем до минус трех-пяти."На следующей неделе сохранится солнечная и бесснежная погода, ночами морозы усилятся до минус десяти-тринадцати, днем минус четыре-семь, что на три-четыре градуса ниже многолетней нормы декабря", — заключил синоптик.
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евгений тишковец, москва, общество

Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве

14:19 04.12.2020 (обновлено: 15:00 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожий на одной из улиц в Москве
Прохожий на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве на выходных с приходом антициклона "Хавьер", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Антициклон разгонит серые тучи. При незначительной облачности наступит похолодание.

"Кроме того, усиление сибирского антициклона будет сопровождаться ростом атмосферного давления до рекордных значений в предстоящие выходные: показания барометров достигнут пика в воскресенье — 767 миллиметров ртутного столба, что выше предыдущего рекорда 2002 года", — пояснил Тишковец.

По его словам, такие показатели будут ощущаться примерно как погружение в шахту глубиной 250 метров.
"Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды — это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", — отметил Тишковец.
К выходным дням под утро воздух остынет до минус семи-десяти градусов, днем до минус трех-пяти.
"На следующей неделе сохранится солнечная и бесснежная погода, ночами морозы усилятся до минус десяти-тринадцати, днем минус четыре-семь, что на три-четыре градуса ниже многолетней нормы декабря", — заключил синоптик.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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