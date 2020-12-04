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В ряде регионов Европейской России ожидается аномальный холод
В ряде регионов Европейской России ожидается аномальный холод
В ряде регионов Европейской России ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на семь-десять градусов, в Калмыкии — традиционно теплом... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:35
2020-12-04T14:45
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В ряде регионов Европейской России ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на семь-десять градусов, в Калмыкии — традиционно теплом регионе — столбики термометров ночью опустятся до -22 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, аномально холодная погода ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. В Калмыкии температура будет ниже климатической нормы на 10-12 градусов.Аномальной погода будет и на севере Волгоградской области, а также на побережье Волги, где температура окажется ниже климатической нормы на 10-15 градусов. "В Пензенской области — ниже климатической нормы на девять-десять градусов", — добавил Вильфанд.Ученый отметил, что подобные значительные отклонения от нормы являются опасным погодным явлением и требуют подготовки коммунальных служб и медиков."Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация", — подчеркнул он.В Центральной России будет наблюдаться морозная погода с температурой на один-два градуса ниже нормы. Аномальные холода ожидаются также на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в Среднем и Нижнем Поволжье, Южном федеральном округе. Там температура отклонится от нормы на четыре-восемь градусов.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В ряде регионов Европейской России ожидается аномальный холод

03:35 04.12.2020 (обновлено: 14:45 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской гуляет по набережной в Нижнем Новгороде
Женщина с коляской гуляет по набережной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В ряде регионов Европейской России ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на семь-десять градусов, в Калмыкии — традиционно теплом регионе — столбики термометров ночью опустятся до -22 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, аномально холодная погода ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. В Калмыкии температура будет ниже климатической нормы на 10-12 градусов.
Аномальной погода будет и на севере Волгоградской области, а также на побережье Волги, где температура окажется ниже климатической нормы на 10-15 градусов. "В Пензенской области — ниже климатической нормы на девять-десять градусов", — добавил Вильфанд.
Ученый отметил, что подобные значительные отклонения от нормы являются опасным погодным явлением и требуют подготовки коммунальных служб и медиков.
"Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация", — подчеркнул он.
В Центральной России будет наблюдаться морозная погода с температурой на один-два градуса ниже нормы. Аномальные холода ожидаются также на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в Среднем и Нижнем Поволжье, Южном федеральном округе. Там температура отклонится от нормы на четыре-восемь градусов.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Вильфанд предупредил москвичей о высоком атмосферном давлении
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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