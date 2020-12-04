https://ria.ru/20201204/podzhog-1587641240.html

В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки

В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки

Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля в Челябинске в ночь на 24 ноября, информирует пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:53

2020-12-04T11:53

2020-12-04T11:53

гумвд

челябинск

коркино

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля в Челябинске в ночь на 24 ноября, информирует пресс-служба ГУМВД России по региону.Как сообщала прокуратура региона, в ночь на 24 ноября кто-то поджег BMW X1, принадлежащий корреспондентке Znak.com Марине Малковой, огнем были повреждены еще две иномарки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Малкова уточняла РИА Новости, что ее машина была припаркована на северо-западе Челябинска."Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУМВД региона при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии в Коркино по подозрению в совершении поджога автомобиля в Челябинске задержали троих подозреваемых", - говорится в релизе полиции.Малкова рассказала РИА Новости, что правоохранители ей уже сообщили о задержании подозреваемых. "Их трое – водитель и двое поджигателей", - заявила собеседница.Как уточняет ГУМВД, задержанные – ранее не судимые жители Коркино, мужчины 1990 года и 1999 годов рождения. Двое помещены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20201113/kazan-1584495884.html

челябинск

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, челябинск, коркино, происшествия