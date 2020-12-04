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В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля в Челябинске в ночь на 24 ноября, информирует пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:53
2020-12-04T11:53
гумвд
челябинск
коркино
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля в Челябинске в ночь на 24 ноября, информирует пресс-служба ГУМВД России по региону.Как сообщала прокуратура региона, в ночь на 24 ноября кто-то поджег BMW X1, принадлежащий корреспондентке Znak.com Марине Малковой, огнем были повреждены еще две иномарки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Малкова уточняла РИА Новости, что ее машина была припаркована на северо-западе Челябинска."Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУМВД региона при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии в Коркино по подозрению в совершении поджога автомобиля в Челябинске задержали троих подозреваемых", - говорится в релизе полиции.Малкова рассказала РИА Новости, что правоохранители ей уже сообщили о задержании подозреваемых. "Их трое – водитель и двое поджигателей", - заявила собеседница.Как уточняет ГУМВД, задержанные – ранее не судимые жители Коркино, мужчины 1990 года и 1999 годов рождения. Двое помещены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия.
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гумвд, челябинск, коркино, происшествия

В Челябинске задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки

11:53 04.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля в Челябинске в ночь на 24 ноября, информирует пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщала прокуратура региона, в ночь на 24 ноября кто-то поджег BMW X1, принадлежащий корреспондентке Znak.com Марине Малковой, огнем были повреждены еще две иномарки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Малкова уточняла РИА Новости, что ее машина была припаркована на северо-западе Челябинска.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Челябинску совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУМВД региона при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии в Коркино по подозрению в совершении поджога автомобиля в Челябинске задержали троих подозреваемых", - говорится в релизе полиции.
Малкова рассказала РИА Новости, что правоохранители ей уже сообщили о задержании подозреваемых. "Их трое – водитель и двое поджигателей", - заявила собеседница.
Как уточняет ГУМВД, задержанные – ранее не судимые жители Коркино, мужчины 1990 года и 1999 годов рождения. Двое помещены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия.
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