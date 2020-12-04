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В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
Подросток погиб, провалившись под лёд на Волге в Николаевске Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:34
2020-12-04T17:34
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
николаевск
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 4 дек - РИА Новости. Подросток погиб, провалившись под лёд на Волге в Николаевске Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.По информации ведомства, в четверг жительница Николаевска сообщила в полицию о пропаже своего 15-летнего сына. Подросток не вернулся из школы домой, а его рюкзак, по данным СК, нашли на берегу Волги. В поиске ребенка принимали участие полицейские, сотрудники МЧС и водолазы."Тело 15-летнего подростка из воды извлекли утром 4 декабря 2020 года водолазы, причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.По данным СК, подросток после уроков пошел на Волгу и вышел на лёд, примерно в метре от берега он провалился и не смог выбраться.
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николаевск
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), николаевск, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед

17:34 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 4 дек - РИА Новости. Подросток погиб, провалившись под лёд на Волге в Николаевске Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
По информации ведомства, в четверг жительница Николаевска сообщила в полицию о пропаже своего 15-летнего сына. Подросток не вернулся из школы домой, а его рюкзак, по данным СК, нашли на берегу Волги. В поиске ребенка принимали участие полицейские, сотрудники МЧС и водолазы.
"Тело 15-летнего подростка из воды извлекли утром 4 декабря 2020 года водолазы, причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, подросток после уроков пошел на Волгу и вышел на лёд, примерно в метре от берега он провалился и не смог выбраться.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НиколаевскВолгоградская областьПроисшествия
 
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