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В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры
В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры
Пятнадцатилетний подросток умер в больнице города Острогожск Воронежской области, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:11
2020-12-04T14:11
воронежская область
острогожск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток умер в больнице города Острогожск Воронежской области, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла 1 декабря, правоохранительные органы информируют о ней только сейчас.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка, на теле которого видимых телесных повреждений не обнаружено. Опрошены родственники мальчика, очевидцы, работники школы и медицинские работники. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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воронежская область, острогожск, происшествия

В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры

14:11 04.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток умер в больнице города Острогожск Воронежской области, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла 1 декабря, правоохранительные органы информируют о ней только сейчас.

"В (больницу) в бессознательном состоянии доставлен 15-летний ученик одной из школ города Острогожск Воронежской области, которому стало плохо во время урока физической культуры. Несмотря на своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось", - говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка, на теле которого видимых телесных повреждений не обнаружено. Опрошены родственники мальчика, очевидцы, работники школы и медицинские работники. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
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