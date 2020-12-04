https://ria.ru/20201204/podrostok-1587671774.html

В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры

В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры

Пятнадцатилетний подросток умер в больнице города Острогожск Воронежской области, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:11

2020-12-04T14:11

2020-12-04T14:11

воронежская область

острогожск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток умер в больнице города Острогожск Воронежской области, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла 1 декабря, правоохранительные органы информируют о ней только сейчас.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка, на теле которого видимых телесных повреждений не обнаружено. Опрошены родственники мальчика, очевидцы, работники школы и медицинские работники. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html

воронежская область

острогожск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, острогожск, происшествия