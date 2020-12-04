В Воронежской области подросток умер после урока физкультуры
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток умер в больнице города Острогожск Воронежской области, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла 1 декабря, правоохранительные органы информируют о ней только сейчас.
"В (больницу) в бессознательном состоянии доставлен 15-летний ученик одной из школ города Острогожск Воронежской области, которому стало плохо во время урока физической культуры. Несмотря на своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти подростка не удалось", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка, на теле которого видимых телесных повреждений не обнаружено. Опрошены родственники мальчика, очевидцы, работники школы и медицинские работники. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.