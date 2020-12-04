https://ria.ru/20201204/podarki-1587496863.html

Не гель для бритья и не духи: как правильно выбирать и дарить подарки

Не гель для бритья и не духи: как правильно выбирать и дарить подарки

Сегодня отмечают День заказа подарков. Искать их порой крайне сложно и утомительно, хотя заниматься этим приходится всем как минимум несколько раз в год. О том, РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T10:48

праздник

культура

стиль жизни

новый год

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня отмечают День заказа подарков. Искать их порой крайне сложно и утомительно, хотя заниматься этим приходится всем как минимум несколько раз в год. О том, почему начальнику не стоит дарить галстук, а запонки можно, допустимо ли обойтись подарочным сертификатом и следует ли распаковывать коробку сразу, РИА Новости рассказали ведущие эксперты по этикету и деловому протоколу. Вселенная услышитПисьмо Деду Морозу теперь пишут не только дети. Последнее время многие перед праздниками готовят списки того, что хотели бы получить ("вишлисты"). Их рассылают по своим контактам. Отношение к этому у специалистов по этикету неоднозначное. Другие не столь категоричны. "Я активно пользуюсь такими списками — у меня их несколько для разных кругов общения, и это облегчает поиски", — говорит эксперт по этикету и невербальному общению Элеонора Грац. Однако, указывает основатель онлайн-академии этикета Анна Фокина, лучше соблюдать два правила. Во-первых, в "вишлисте" нужно указать разные по стоимости подарки: каждый выберет под свой бюджет. Во-вторых, неплохо настроить анонимность, чтобы другие не видели, кто именно "застолбил" за собой ту или иную вещь. Пусть сам выбираетАльбина Холгова подчеркивает: подарочные сертификаты правила этикета не одобряют, потому что требуют от адресата дополнительных действий. Кроме того, муки выбора вы перекладываете на чужие плечи. А подарок в идеале — это приятный, не обременяющий сюрприз, всегда ярко упакованный и торжественно преподнесенный. Не стоит дарить визит в баню, фитнес, салон красоты — это может быть воспринято как обидный намек: "сходи приведи себя в порядок". Однако, предупреждает Фокина, самый большой промах — когда номинал сертификата не покрывает покупку и адресат вынужден или доплачивать за подарок, или отказываться от него. Наконец, если речь не идет о деловой среде, допустимо дарить деньги. Преподаватель по этикету и элегантности, создатель онлайн-школы "Академия благородных людей" Анастасия Перевалова подчеркивает, что купюры, даже в красивом конверте, никогда не вручают просто так: их следует максимально незаметно "спрятать" в букете цветов или коробке конфет."Безошибочные подарки" и цветочный вопросСамый безобидный подарок, по мнению Холговой, — сладости ручной работы, красиво упакованные. Также она рекомендует дарить фарфор и столовое серебро, которое, впрочем, стоит недешево, но здесь выручают блошиные рынки. Правда, есть специфика. "Недавно купила старинные кофейные ложечки — настоящее произведение искусства. Похвасталась находкой в соцсетях, и мне написали: "Разве прилично такое дарить? Они же не новые, их кто-то облизывал!" Так что надо понимать, как относится адресат к антиквариату," — поясняет Холгова. Безупречным с точки зрения этикета подарком также считаются книги в хорошем переплете. Но стоит провести хотя бы небольшое расследование в соцсетях, чтобы понять, чем человек увлекается. Что касается цветов, то сами по себе они не подарок, а сопровождающий атмосферный элемент, отмечает Фокина. Поэтому появляться в гостях только с букетом, пусть даже огромным и невероятно красивым — все равно моветон. Цветы вручают без упаковочной пленки, если она не составляет часть флористической композиции. Некоторые предпочитают прислать букет либо до торжества, либо после, чтобы не доставлять хозяйке хлопот по поиску вазы. Если все же хочется вручить цветы лично, то вместе с ними можно принести тонкую, простенькую вазу — такие всегда продаются у флористов. Чего дарить не стоит"То, что близко к телу, — только для близких", — объясняет Холгова. Постельное белье, одежда и обувь, косметика, включая пресловутые гели для душа и наборы для бритья, — все это этикет не одобряет. "Покупать парфюм я не стала бы даже близким, потому что сложно угадать чужие вкусы", — добавляет она.Из алкоголя по строгим правилам допускается только французское шампанское. Но есть исключения: если адресат коллекционирует определенные вина, виски или коньяки. Анастасия Перевалова напоминает, что хозяева не обязаны открывать подаренное спиртное. Во-первых, бутылка не охлаждена до нужной температуры, во-вторых, если речь о вине, оно "расшатанное" — не отдохнувшее после поездки, в-третьих, может не подходить под блюда. Интересная ситуация с галстуком — дарите его только близкому родственнику или любимому. При этом зажим для галстука и запонки считаются ювелирными украшениями, а значит, их допустимо вручать и тем, с кем вас связывают формальные отношения.Представителям консервативных профессий — банкирам, юристам, госслужащим — лучше не дарить канцелярию. "Для них это часть имиджа, и, как правило, такие предметы у них очень статусные", — объясняет Фокина. Идеальный подарок боссу, указывает Перевалова, должен остаться в кабинете (настенные часы, пресс-папье), потому что преподносится не лично человеку, а его высокой должности. Также в этом году, по ее словам, точно не стоит дарить ничего, что напоминает пандемию: иронии не поймут. Как упаковать и вручить"Не надо суетиться и отдавать подарок в коридоре или в дверях: лучше в гостиной, произнеся красивые слова", — говорит Элеонора Грац. Вручается презент без целлофановых или бумажных пакетов. Если это корпоративный сувенир, символика должна быть на упаковке, а не на самой вещи. "Когда вы дарите ручку с логотипом вашего ООО "Ромашка" партнеру из ОАО "Одуванчик", то с вероятностью 99,9 процента он не будет ею писать", — рассуждает Фокина. В ответ адресат, по словам Холговой, должен поблагодарить по "правилу двух спасибо": когда берет коробку и когда открывает. Фокина, напротив, советует светские подарки распаковывать наедине, чтобы не ставить в неловкое положение тех, кто решил не раскошеливаться или что-то передарить. Перевалова напоминает про небольшую открытку с указанием, от кого подарок, особенно если гостей много. Ведь на следующий день адресату нужно написать благодарственное сообщение. Очень дорогие вещи дарить не стоит: так вы обязываете сделать ответный жест. А для госслужащих есть официальный лимит, после которого сувенир считается взяткой — три тысячи рублей. Однако в светском обществе, указывает Холгова, от состоятельного гостя априори ждут подарок подороже. "И это не про корысть, а про соразмерность. Если человек ездит с водителем, владеет заводом-пароходом, то странно, когда он вручает хозяйке только три розочки", — объясняет она. Тем не менее действовать всегда лучше по обстоятельствам. По словам Холговой, "этикет — не Уголовный кодекс": к правилам хорошего тона нельзя относиться как к догме, иначе можно сойти с ума.

https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html

https://ria.ru/20200728/1574798842.html

https://ria.ru/20201016/kinobossy-1579964277.html

https://ria.ru/20200420/1570200759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник, стиль жизни, новый год