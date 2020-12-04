Звезды после пластики: красота и уродство
Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян — отличный пример удачной пластической хирургии. Телезвезды работают над внешностью планомерно и аккуратно.
Например, про старшую (Ким Кардашьян) известно, что она делала ринопластику, липосакцию, маммопластику (хотя сама она это отрицает) и глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов).
Пластические хирурги также не исключают, что супруга рэпера Канье Уэста удалила несколько ребер, чтобы ее талия стала тоньше.
Ким Кардашьян
Сестры Кардашьян — отличный пример удачной пластической хирургии. Телезвезды работают над внешностью планомерно и аккуратно.
Например, про старшую (Ким Кардашьян) известно, что она делала ринопластику, липосакцию, маммопластику (хотя сама она это отрицает) и глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов).
Пластические хирурги также не исключают, что супруга рэпера Канье Уэста удалила несколько ребер, чтобы ее талия стала тоньше.
Кайли Дженнер
Работать над лицом и телом с помощью хирургов и косметологов будущая миллиардерша начала еще подростком (слева). Первое, что Кайли исправила в себе, — нос и губы. Затем она вставила импланты в щеки и изменила форму подбородка.
Считается, что Кайли Дженнер не увеличивала грудь и ягодицы, как это делала ее старшая сестра Ким Кардашьян. По словам Дженнер, аппетитные формы у нее появились из-за того, что она набрала вес.
Кайли Дженнер
Работать над лицом и телом с помощью хирургов и косметологов будущая миллиардерша начала еще подростком (слева). Первое, что Кайли исправила в себе, — нос и губы. Затем она вставила импланты в щеки и изменила форму подбородка.
Считается, что Кайли Дженнер не увеличивала грудь и ягодицы, как это делала ее старшая сестра Ким Кардашьян. По словам Дженнер, аппетитные формы у нее появились из-за того, что она набрала вес.
Меган Фокс
Звезда "Трансформеров" тоже осторожно работала над внешностью. Актриса сделала подтяжку глаз, чтобы взгляд стал хищным, поработала над формой носа и увеличила губы.
И хотя после коррекции внешности Меган Фокс стали сравнивать с Анджелиной Джоли, по мнению поклонников, пластические операции все-таки добавили актрисе лет.
Меган Фокс
Звезда "Трансформеров" тоже осторожно работала над внешностью. Актриса сделала подтяжку глаз, чтобы взгляд стал хищным, поработала над формой носа и увеличила губы.
И хотя после коррекции внешности Меган Фокс стали сравнивать с Анджелиной Джоли, по мнению поклонников, пластические операции все-таки добавили актрисе лет.
Зак Эфрон
Как же удивились девочки-подростки, когда их кумир — миловидный Зак Эфрон, который пел, танцевал и хулиганил в "Классном мюзикле", внезапно стал брутальным и серьезным мужчиной.
И дело вовсе не в возрасте, а в подбородке, который актер исправил с помощью имплантов.
Вздернутый нос Эфрону, видимо, тоже не нравился. Его актер сделал тоньше с помощью ринопластики.
Изменения во внешности пошли Заку Эфрону на пользу. Несмотря на то, что он продолжал сниматься преимущественно в комедиях, в его фильмографии все-таки появились такие жанры, как драма "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда" (2010) и даже триллер "Красивый, плохой, злой" (2019).
Зак Эфрон
Как же удивились девочки-подростки, когда их кумир — миловидный Зак Эфрон, который пел, танцевал и хулиганил в "Классном мюзикле", внезапно стал брутальным и серьезным мужчиной.
И дело вовсе не в возрасте, а в подбородке, который актер исправил с помощью имплантов.
Вздернутый нос Эфрону, видимо, тоже не нравился. Его актер сделал тоньше с помощью ринопластики.
Изменения во внешности пошли Заку Эфрону на пользу. Несмотря на то, что он продолжал сниматься преимущественно в комедиях, в его фильмографии все-таки появились такие жанры, как драма "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда" (2010) и даже триллер "Красивый, плохой, злой" (2019).
Донателла Версаче
Первое, что бросается в глаза, когда видишь Донателлу Версаче, — чрезмерно пухлая верхняя губа, и она явно не от природы.
Знаменитая итальянка часто обращается за помощью к специалистам, чтобы выглядеть моложе, но вместо этого, по мнению многих, больше похожа на "восковую фигуру".
Донателла Версаче
Первое, что бросается в глаза, когда видишь Донателлу Версаче, — чрезмерно пухлая верхняя губа, и она явно не от природы.
Знаменитая итальянка часто обращается за помощью к специалистам, чтобы выглядеть моложе, но вместо этого, по мнению многих, больше похожа на "восковую фигуру".
Мелани Гриффит
Она тоже отказывалась мириться со старением. Некогда очаровательная и женственная, в 2010-х Гриффит внезапно изменилась до неузнаваемости. Пластические хирурги были уверены, что актриса слишком увлеклась подтяжками и филлерами. Причем, настолько, что изъяны на лице не мог скрыть даже плотный макияж.
Позже актриса призналась: она не понимала, что с собой сделала, пока люди не начали говорить: "Боже мой, что с ней стало?"
Мелани Гриффит было очень больно от этих слов, поэтому она обратилась за помощью к другому врачу.
Мелани Гриффит
Она тоже отказывалась мириться со старением. Некогда очаровательная и женственная, в 2010-х Гриффит внезапно изменилась до неузнаваемости. Пластические хирурги были уверены, что актриса слишком увлеклась подтяжками и филлерами. Причем, настолько, что изъяны на лице не мог скрыть даже плотный макияж.
Позже актриса призналась: она не понимала, что с собой сделала, пока люди не начали говорить: "Боже мой, что с ней стало?"
Мелани Гриффит было очень больно от этих слов, поэтому она обратилась за помощью к другому врачу.
Лара Флинн Бойл
Звезду сериала "Твин Пикс" тоже сейчас трудно узнать из-за подтяжек и чересчур увеличенных губ.
Правда, процедуры дали обратный эффект: лицо 50-летней актрисы расплылось и обвисло.
Лара Флинн Бойл
Звезду сериала "Твин Пикс" тоже сейчас трудно узнать из-за подтяжек и чересчур увеличенных губ.
Правда, процедуры дали обратный эффект: лицо 50-летней актрисы расплылось и обвисло.
Микки Рурк
Когда-то его сравнивали с Марлоном Брандо.
Однако ряд неудачных пластических операций исказили некогда привлекательные черты лица главного сердцееда Голливуда 1980—1990-х годов явно не в лучшую сторону.
Микки Рурк
Когда-то его сравнивали с Марлоном Брандо.
Однако ряд неудачных пластических операций исказили некогда привлекательные черты лица главного сердцееда Голливуда 1980—1990-х годов явно не в лучшую сторону.