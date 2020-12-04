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Шоубиз
https://ria.ru/20201204/plastika-1587618522.html
Звезды после пластики: красота и уродство
Звезды после пластики: красота и уродство
В Голливуде вряд ли найдутся звезды, которые не делали бы пластических операций или уколов красоты. Однако если одни точно знают, чего хотят, и умеют вовремя... РИА Новости, 04.12.2020
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шоубиз
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мелани гриффит
стиль жизни
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Голливуде вряд ли найдутся звезды, которые не делали бы пластических операций или уколов красоты. Однако если одни точно знают, чего хотят, и умеют вовремя остановиться на достигнутом, то другие идут дальше и откровенно уродуют себя. Удачные и неудачные примеры хирургических вмешательств во внешность знаменитостей — в фотоленте РИА Новости.
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фото, зак эфрон, кайли дженнер, мелани гриффит, стиль жизни, знаменитости, звезды, донателла версаче, кимберли кардашян, микки рурк

Звезды после пластики: красота и уродство

12:10 04.12.2020 (обновлено: 13:45 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Голливуде вряд ли найдутся звезды, которые не делали бы пластических операций или уколов красоты. Однако если одни точно знают, чего хотят, и умеют вовремя остановиться на достигнутом, то другие идут дальше и откровенно уродуют себя. Удачные и неудачные примеры хирургических вмешательств во внешность знаменитостей — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2020 / Getty Images North America / Frazer Harrison, Jean-Baptiste Lacroix

Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян — отличный пример удачной пластической хирургии. Телезвезды работают над внешностью планомерно и аккуратно.

Например, про старшую (Ким Кардашьян) известно, что она делала ринопластику, липосакцию, маммопластику (хотя сама она это отрицает) и глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов).

Пластические хирурги также не исключают, что супруга рэпера Канье Уэста удалила несколько ребер, чтобы ее талия стала тоньше.

Ким Кардашьян
1 из 8

Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян — отличный пример удачной пластической хирургии. Телезвезды работают над внешностью планомерно и аккуратно.

Например, про старшую (Ким Кардашьян) известно, что она делала ринопластику, липосакцию, маммопластику (хотя сама она это отрицает) и глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов).

Пластические хирурги также не исключают, что супруга рэпера Канье Уэста удалила несколько ребер, чтобы ее талия стала тоньше.

© AFP 2020 / Getty Images North America / Frazer Harrison, Jean-Baptiste Lacroix
© AFP 2020 / Getty Images North America / Angela Weiss, Frazer Harrison

Кайли Дженнер

Работать над лицом и телом с помощью хирургов и косметологов будущая миллиардерша начала еще подростком (слева). Первое, что Кайли исправила в себе, — нос и губы. Затем она вставила импланты в щеки и изменила форму подбородка.

Считается, что Кайли Дженнер не увеличивала грудь и ягодицы, как это делала ее старшая сестра Ким Кардашьян. По словам Дженнер, аппетитные формы у нее появились из-за того, что она набрала вес.

Кайли Дженнер
2 из 8

Кайли Дженнер

Работать над лицом и телом с помощью хирургов и косметологов будущая миллиардерша начала еще подростком (слева). Первое, что Кайли исправила в себе, — нос и губы. Затем она вставила импланты в щеки и изменила форму подбородка.

Считается, что Кайли Дженнер не увеличивала грудь и ягодицы, как это делала ее старшая сестра Ким Кардашьян. По словам Дженнер, аппетитные формы у нее появились из-за того, что она набрала вес.

© AFP 2020 / Getty Images North America / Angela Weiss, Frazer Harrison
© AFP 2020 / Getty Images North America / Katy Winn, Matt Winkelmeyer

Меган Фокс

Звезда "Трансформеров" тоже осторожно работала над внешностью. Актриса сделала подтяжку глаз, чтобы взгляд стал хищным, поработала над формой носа и увеличила губы.

И хотя после коррекции внешности Меган Фокс стали сравнивать с Анджелиной Джоли, по мнению поклонников, пластические операции все-таки добавили актрисе лет.

Меган Фокс
3 из 8

Меган Фокс

Звезда "Трансформеров" тоже осторожно работала над внешностью. Актриса сделала подтяжку глаз, чтобы взгляд стал хищным, поработала над формой носа и увеличила губы.

И хотя после коррекции внешности Меган Фокс стали сравнивать с Анджелиной Джоли, по мнению поклонников, пластические операции все-таки добавили актрисе лет.

© AFP 2020 / Getty Images North America / Katy Winn, Matt Winkelmeyer
© AFP / Getty Images North America / Kevin Winter, AP Photo / Invision / John Salangsang

Зак Эфрон

Как же удивились девочки-подростки, когда их кумир — миловидный Зак Эфрон, который пел, танцевал и хулиганил в "Классном мюзикле", внезапно стал брутальным и серьезным мужчиной.

И дело вовсе не в возрасте, а в подбородке, который актер исправил с помощью имплантов.

Вздернутый нос Эфрону, видимо, тоже не нравился. Его актер сделал тоньше с помощью ринопластики.

Изменения во внешности пошли Заку Эфрону на пользу. Несмотря на то, что он продолжал сниматься преимущественно в комедиях, в его фильмографии все-таки появились такие жанры, как драма "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда" (2010) и даже триллер "Красивый, плохой, злой" (2019).

Зак Эфрон
4 из 8

Зак Эфрон

Как же удивились девочки-подростки, когда их кумир — миловидный Зак Эфрон, который пел, танцевал и хулиганил в "Классном мюзикле", внезапно стал брутальным и серьезным мужчиной.

И дело вовсе не в возрасте, а в подбородке, который актер исправил с помощью имплантов.

Вздернутый нос Эфрону, видимо, тоже не нравился. Его актер сделал тоньше с помощью ринопластики.

Изменения во внешности пошли Заку Эфрону на пользу. Несмотря на то, что он продолжал сниматься преимущественно в комедиях, в его фильмографии все-таки появились такие жанры, как драма "Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда" (2010) и даже триллер "Красивый, плохой, злой" (2019).

© AFP / Getty Images North America / Kevin Winter, AP Photo / Invision / John Salangsang
© AFP 2020 / Pierre Verdy, Getty Images North America / Mike Coppola

Донателла Версаче

Первое, что бросается в глаза, когда видишь Донателлу Версаче, — чрезмерно пухлая верхняя губа, и она явно не от природы.

Знаменитая итальянка часто обращается за помощью к специалистам, чтобы выглядеть моложе, но вместо этого, по мнению многих, больше похожа на "восковую фигуру".

Донателла Версаче
5 из 8

Донателла Версаче

Первое, что бросается в глаза, когда видишь Донателлу Версаче, — чрезмерно пухлая верхняя губа, и она явно не от природы.

Знаменитая итальянка часто обращается за помощью к специалистам, чтобы выглядеть моложе, но вместо этого, по мнению многих, больше похожа на "восковую фигуру".

© AFP 2020 / Pierre Verdy, Getty Images North America / Mike Coppola
© AP Photo / Doug Pizac, AFP / Getty Images North America / Kevin Winter

Мелани Гриффит

Она тоже отказывалась мириться со старением. Некогда очаровательная и женственная, в 2010-х Гриффит внезапно изменилась до неузнаваемости. Пластические хирурги были уверены, что актриса слишком увлеклась подтяжками и филлерами. Причем, настолько, что изъяны на лице не мог скрыть даже плотный макияж.

Позже актриса призналась: она не понимала, что с собой сделала, пока люди не начали говорить: "Боже мой, что с ней стало?"

Мелани Гриффит было очень больно от этих слов, поэтому она обратилась за помощью к другому врачу.

Мелани Гриффит
6 из 8

Мелани Гриффит

Она тоже отказывалась мириться со старением. Некогда очаровательная и женственная, в 2010-х Гриффит внезапно изменилась до неузнаваемости. Пластические хирурги были уверены, что актриса слишком увлеклась подтяжками и филлерами. Причем, настолько, что изъяны на лице не мог скрыть даже плотный макияж.

Позже актриса призналась: она не понимала, что с собой сделала, пока люди не начали говорить: "Боже мой, что с ней стало?"

Мелани Гриффит было очень больно от этих слов, поэтому она обратилась за помощью к другому врачу.

© AP Photo / Doug Pizac, AFP / Getty Images North America / Kevin Winter
© AFP 2020 / Getty Images North America / Peter Kramer, Valerie Macon

Лара Флинн Бойл

Звезду сериала "Твин Пикс" тоже сейчас трудно узнать из-за подтяжек и чересчур увеличенных губ.

Правда, процедуры дали обратный эффект: лицо 50-летней актрисы расплылось и обвисло.

Лара Флинн Бойл
7 из 8

Лара Флинн Бойл

Звезду сериала "Твин Пикс" тоже сейчас трудно узнать из-за подтяжек и чересчур увеличенных губ.

Правда, процедуры дали обратный эффект: лицо 50-летней актрисы расплылось и обвисло.

© AFP 2020 / Getty Images North America / Peter Kramer, Valerie Macon
© AP Photo / Gilbert Tourte, РИА Новости / Михаил Воскресенский

Микки Рурк

Когда-то его сравнивали с Марлоном Брандо.

Однако ряд неудачных пластических операций исказили некогда привлекательные черты лица главного сердцееда Голливуда 1980—1990-х годов явно не в лучшую сторону.

Микки Рурк
8 из 8

Микки Рурк

Когда-то его сравнивали с Марлоном Брандо.

Однако ряд неудачных пластических операций исказили некогда привлекательные черты лица главного сердцееда Голливуда 1980—1990-х годов явно не в лучшую сторону.

© AP Photo / Gilbert Tourte, РИА Новости / Михаил Воскресенский
 
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