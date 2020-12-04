Звезды после пластики: красота и уродство

Ким Кардашьян

Сестры Кардашьян — отличный пример удачной пластической хирургии. Телезвезды работают над внешностью планомерно и аккуратно.

Например, про старшую (Ким Кардашьян) известно, что она делала ринопластику, липосакцию, маммопластику (хотя сама она это отрицает) и глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов).

Пластические хирурги также не исключают, что супруга рэпера Канье Уэста удалила несколько ребер, чтобы ее талия стала тоньше.