https://ria.ru/20201204/peskov-1587656958.html

Песков прокомментировал расширение санкций против "Северного потока — 2"

Песков прокомментировал расширение санкций против "Северного потока — 2"

Россия будет делать все для защиты своих интересов в свете противодействия США реализации "Северного потока — 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:10

2020-12-04T13:10

2020-12-04T14:32

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577448194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7c96ca526bb261f438a5dcef82f45b34.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет делать все для защиты своих интересов в свете противодействия США реализации "Северного потока — 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода."Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов", - ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле предварительный план противодействия этим санкциям.Песков также воздержался от комментария по поводу того, будет ли Россия вводить специальные режимы для компаний, чтобы компенсировать потери от возможных санкций. "Я воздержусь от комментариев по конкретным нюансам, по понятным соображениям, естественно", - сказал он.Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587640117.html

https://ria.ru/20201203/nordstream-1587550513.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, дмитрий песков, сша