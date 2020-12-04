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Песков прокомментировал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Песков прокомментировал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Россия будет делать все для защиты своих интересов в свете противодействия США реализации "Северного потока — 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:10
2020-12-04T14:32
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет делать все для защиты своих интересов в свете противодействия США реализации "Северного потока — 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода."Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов", - ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле предварительный план противодействия этим санкциям.Песков также воздержался от комментария по поводу того, будет ли Россия вводить специальные режимы для компаний, чтобы компенсировать потери от возможных санкций. "Я воздержусь от комментариев по конкретным нюансам, по понятным соображениям, естественно", - сказал он.Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587640117.html
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северный поток — 2, дмитрий песков, сша

Песков прокомментировал расширение санкций против "Северного потока — 2"

13:10 04.12.2020 (обновлено: 14:32 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет делать все для защиты своих интересов в свете противодействия США реализации "Северного потока — 2", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
"Мы будем делать все для защиты наших интересов и для защиты интересов международных коммерческих проектов", - ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле предварительный план противодействия этим санкциям.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Песков также воздержался от комментария по поводу того, будет ли Россия вводить специальные режимы для компаний, чтобы компенсировать потери от возможных санкций. "Я воздержусь от комментариев по конкретным нюансам, по понятным соображениям, естественно", - сказал он.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.
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Северный поток — 2Дмитрий ПесковСША
 
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