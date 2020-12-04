В Кремле рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали нецелесообразными
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей... будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", - ответил Песков на вопрос, при каких обстоятельствах Москва может признать ДНР.
1 февраля 2019, 09:33ДНР ведет переговоры с другими странами о признании, заявили в республике
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.