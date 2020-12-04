https://ria.ru/20201204/peskov-1587655523.html

В Кремле рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали нецелесообразными

В Кремле рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали нецелесообразными

Кремль считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:06

2020-12-04T13:06

2020-12-04T13:06

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донецкая народная республика

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей... будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", - ответил Песков на вопрос, при каких обстоятельствах Москва может признать ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20190201/1550234658.html

https://ria.ru/20201202/sovbez-1587401231.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, оон, украина, в мире