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В Кремле рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали нецелесообразными
В Кремле рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали нецелесообразными
Кремль считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:06
2020-12-04T13:06
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей... будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", - ответил Песков на вопрос, при каких обстоятельствах Москва может признать ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20190201/1550234658.html
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донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, оон, украина, в мире

В Кремле рассуждения о признании ДНР и ЛНР назвали нецелесообразными

13:06 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Кремль считает нецелесообразными эвентуальные рассуждения о перспективах признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно - что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей... будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", - ответил Песков на вопрос, при каких обстоятельствах Москва может признать ДНР.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 01.02.2019
1 февраля 2019, 09:33
ДНР ведет переговоры с другими странами о признании, заявили в республике
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 18:38
В Донецке назвали участие ДНР и ЛНР в заседании Совбеза ООН прорывом
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковООНУкраинаВ мире
 
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