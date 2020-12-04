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Министерство туризма в Пермском крае планируют создать в декабре
Министерство туризма в Пермском крае планируют создать в декабре
Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края будет преобразовано в профильное министерство по туризму, оно должно появиться до конца 2020-го или в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:37
2020-12-04T11:37
2020-12-04T11:37
туризм
туризм
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ПЕРМЬ, 4 дек — РИА Новости. Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края будет преобразовано в профильное министерство по туризму, оно должно появиться до конца 2020-го или в начале следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства по туризму и молодежной политике."Планируется создать отдельное министерство, курирующее туристическую отрасль в регионе. Сейчас проводится документальное оформление. Полномочия ведомста значительно шире, чем у агентства, появятся надзорные функции... Также будет расширен штат. Все это позволит решать задачи по повышению качества инфраструктуры и сервиса, развивать туристический потенциал края", — рассказала представительница регионального агентства по туризму и молодежной политике.Она уточнила, что министерство должно появиться до конца года, однако сроки могут быть сдвинуты на более поздние из-за согласования необходимых нюансов.Агентство по туризму и молодежной политике создано в 2018 году. Сейчас им руководит Юлия Ветошкина, до этого несколько лет возглавлявшая агентство по туризму Ярославской области и управление туризма Минкультуры Московской области. До 2018 года вопросы развития внутреннего туризма в Пермском крае курировали поочередно Минспорта и Минкультуры.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, пермский край
ПЕРМЬ, 4 дек — РИА Новости. Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края будет преобразовано в профильное министерство по туризму, оно должно появиться до конца 2020-го или в начале следующего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства по туризму и молодежной политике.
"Планируется создать отдельное министерство, курирующее туристическую отрасль в регионе. Сейчас проводится документальное оформление. Полномочия ведомста значительно шире, чем у агентства, появятся надзорные функции... Также будет расширен штат. Все это позволит решать задачи по повышению качества инфраструктуры и сервиса, развивать туристический потенциал края", — рассказала представительница регионального агентства по туризму и молодежной политике.
Она уточнила, что министерство должно появиться до конца года, однако сроки могут быть сдвинуты на более поздние из-за согласования необходимых нюансов.
Агентство по туризму и молодежной политике создано в 2018 году. Сейчас им руководит Юлия Ветошкина, до этого несколько лет возглавлявшая агентство по туризму Ярославской области и управление туризма Минкультуры Московской области. До 2018 года вопросы развития внутреннего туризма в Пермском крае курировали поочередно Минспорта и Минкультуры.