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Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:57
2020-12-04T10:57
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему - 30%, еще 10% затруднились ответить на вопрос.По мнению 63% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 13%.Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

10:57 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему - 30%, еще 10% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 63% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 13%.
Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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Песков назвал статью о яхте "знакомой" Путина "полной туфтой"
 
Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
 
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