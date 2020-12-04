https://ria.ru/20201204/opros-1587625901.html
Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:57
2020-12-04T10:57
2020-12-04T10:57
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины россиян (60%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему - 30%, еще 10% затруднились ответить на вопрос.По мнению 63% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 24% россиян. Затруднились ответить на вопрос 13%.Всероссийский телефонный опрос проведен 27-29 ноября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://ria.ru/20201128/putin-1586791356.html
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