https://ria.ru/20201204/ogranicheniya-1587704249.html

Коронавирусные ограничения продлили в Подмосковье до 13 декабря

Коронавирусные ограничения продлили в Подмосковье до 13 декабря

Ограничения, связанные с коронавирусом, продлили в Московской области до середины декабря. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:18

2020-12-04T16:18

2020-12-04T16:18

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом, продлили в Московской области до середины декабря. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".Власти могут снять часть ограничений до Нового года в тех районах, где улучшится эпидемическая ситуация. Причем послабления не коснутся массовых гуляний, где жители больше всего рискуют заразиться коронавирусом.До 13 декабря сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Студенты колледжей и вузов остаются на дистанционном обучении. Их социальные карты все еще заблокированы, поэтому они не смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.До середины декабря также закрыты все музеи Подмосковья, отменены массовые мероприятия с участием зрителей. Спортивные соревнования и тренировки разрешается проводить, но без зрителей.Тем не менее жители Московской области могут гулять в парках, заповедниках и на территориях музеев.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587665716.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)