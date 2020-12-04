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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201204/ogranicheniya-1587704249.html
Коронавирусные ограничения продлили в Подмосковье до 13 декабря
Коронавирусные ограничения продлили в Подмосковье до 13 декабря
Ограничения, связанные с коронавирусом, продлили в Московской области до середины декабря. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:18
2020-12-04T16:18
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом, продлили в Московской области до середины декабря. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".Власти могут снять часть ограничений до Нового года в тех районах, где улучшится эпидемическая ситуация. Причем послабления не коснутся массовых гуляний, где жители больше всего рискуют заразиться коронавирусом.До 13 декабря сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Студенты колледжей и вузов остаются на дистанционном обучении. Их социальные карты все еще заблокированы, поэтому они не смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.До середины декабря также закрыты все музеи Подмосковья, отменены массовые мероприятия с участием зрителей. Спортивные соревнования и тренировки разрешается проводить, но без зрителей.Тем не менее жители Московской области могут гулять в парках, заповедниках и на территориях музеев.
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587665716.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Коронавирусные ограничения продлили в Подмосковье до 13 декабря

16:18 04.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие на улице в медицинских масках
Прохожие на улице в медицинских масках - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом, продлили в Московской области до середины декабря. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".
Власти могут снять часть ограничений до Нового года в тех районах, где улучшится эпидемическая ситуация. Причем послабления не коснутся массовых гуляний, где жители больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:46Новости Подмосковья
В Подмосковье заработал единый номер 122 по вопросам коронавируса
До 13 декабря сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Студенты колледжей и вузов остаются на дистанционном обучении. Их социальные карты все еще заблокированы, поэтому они не смогут воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.
До середины декабря также закрыты все музеи Подмосковья, отменены массовые мероприятия с участием зрителей. Спортивные соревнования и тренировки разрешается проводить, но без зрителей.
Тем не менее жители Московской области могут гулять в парках, заповедниках и на территориях музеев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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