https://ria.ru/20201204/odnoklassniki-1587644380.html

Во время пандемии почти треть россиян стала реже общаться с соседями

Во время пандемии почти треть россиян стала реже общаться с соседями

Одноклассники ко Дню волонтера провели опрос про общение соседей и создали плакаты, которые помогут наладить отношения с ними. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:07

2020-12-04T12:07

2020-12-04T12:07

одноклассники

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одноклассники ко Дню волонтера провели опрос про общение соседей и создали плакаты, которые помогут наладить отношения с ними. Выяснилось, что пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: хотя у большинства (61%) частота общения не изменилась, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% — чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом.В целом, более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех. Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%).Интересно, что соседи стали чаще просить друг друга купить продукты или бытовую химию в магазине. До пандемии это делали 7% пользователей, с ее наступлением — 9% пользователей. По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей рунета хотели бы наладить общение с соседями. 63% опрошенных отметили, что в этом нет необходимости из-за "пандемии" и "изоляции", а затруднились с ответом 17%. Некоторые говорили о том, что им "хватает общения в соцсети". Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает "стеснение", "занятость", "разный возраст", "конфликт", "временное съемное жилье" и другое.Социальная сеть Одноклассники и Добро Mail.ru создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера и доступны для скачивания в официальной группе "Одноклассники. Все ОК". Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами, как организовать сортировку мусора, как составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы.

https://ria.ru/20201127/odnoklassniki-1586580965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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