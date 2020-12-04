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Во время пандемии почти треть россиян стала реже общаться с соседями
Во время пандемии почти треть россиян стала реже общаться с соседями
Одноклассники ко Дню волонтера провели опрос про общение соседей и создали плакаты, которые помогут наладить отношения с ними. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:07
2020-12-04T12:07
одноклассники
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одноклассники ко Дню волонтера провели опрос про общение соседей и создали плакаты, которые помогут наладить отношения с ними. Выяснилось, что пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: хотя у большинства (61%) частота общения не изменилась, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% — чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом.В целом, более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех. Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%).Интересно, что соседи стали чаще просить друг друга купить продукты или бытовую химию в магазине. До пандемии это делали 7% пользователей, с ее наступлением — 9% пользователей. По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей рунета хотели бы наладить общение с соседями. 63% опрошенных отметили, что в этом нет необходимости из-за "пандемии" и "изоляции", а затруднились с ответом 17%. Некоторые говорили о том, что им "хватает общения в соцсети". Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает "стеснение", "занятость", "разный возраст", "конфликт", "временное съемное жилье" и другое.Социальная сеть Одноклассники и Добро Mail.ru создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера и доступны для скачивания в официальной группе "Одноклассники. Все ОК". Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами, как организовать сортировку мусора, как составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы.
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одноклассники

Во время пандемии почти треть россиян стала реже общаться с соседями

12:07 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома в Москве
Лифт в подъезде жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одноклассники ко Дню волонтера провели опрос про общение соседей и создали плакаты, которые помогут наладить отношения с ними.
Выяснилось, что пандемия внесла коррективы в отношения между соседями: хотя у большинства (61%) частота общения не изменилась, 26% людей стали реже общаться с соседями, 4% — чаще. Еще 8% опрошенных затруднились с ответом.
В целом, более половины респондентов (53%) знают только некоторых своих соседей, больше трети (37%) — почти всех, и 10% — никого. Чем взрослее опрошенные, тем чаще они говорили, что знают почти всех.
Наиболее хорошо знакомы со своими соседями жители Южного и Северо-Кавказского федерального округов (55%), а вот жители Дальневосточного округа — меньше других (21%).
Интересно, что соседи стали чаще просить друг друга купить продукты или бытовую химию в магазине. До пандемии это делали 7% пользователей, с ее наступлением — 9% пользователей.
По результатам исследования также стало известно, что 20% пользователей рунета хотели бы наладить общение с соседями. 63% опрошенных отметили, что в этом нет необходимости из-за "пандемии" и "изоляции", а затруднились с ответом 17%. Некоторые говорили о том, что им "хватает общения в соцсети". Часть опрошенных сослались на то, что диалогу с соседями мешает "стеснение", "занятость", "разный возраст", "конфликт", "временное съемное жилье" и другое.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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В День Матери Одноклассники помогут пользователям поздравить своих мам
Социальная сеть Одноклассники и Добро Mail.ru создали плакаты и чек-листы, которые помогут сделать соседские отношения дружественнее и приятнее. Они приурочены ко Дню волонтера и доступны для скачивания в официальной группе "Одноклассники. Все ОК". Информационные постеры расскажут в наглядной форме, почему нужно носить маски, как наладить обмен ненужными вещами, как организовать сортировку мусора, как составить график ухода за цветами и зеленью. Пользователи могут распечатать их и повесить на доске объявлений в своих домах, чтобы начать диалог с соседями и таким образом сообща решать бытовые вопросы.
 
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