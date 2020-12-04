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https://ria.ru/20201204/obvineniya-1587744609.html
Медведев ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о CОVID-19
Медведев ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о CОVID-19
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз, обвиняя Россию в дезинформации о... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:33
2020-12-04T19:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз, обвиняя Россию в дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19, создает фон для цензуры против журналистов, в таких условиях продуктивный диалог вряд ли возможен."Обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией программный документ под названием "Европейский план действий по демократии". Оказывается, главная угроза демократии ЕС – "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла. Их безнравственность с учётом трагических последствий глобальной пандемии, затронувшей судьбы десятков миллионов людей на всей планете, очевидна", - написал Медведев в соцсети Facebook.Он также отметил, что Россия доказала готовность бороться с коронавирусом: созданные российскими иммунологами вакцины от COVID открыты к использованию.Медведев выразил сожаление о том, что вместо объединения усилий в борьбе с коронавирусом, Евросоюз развернул новую атаку против России, "создали информационный фон для введения цензуры и незаконных ограничений против неугодных журналистов"."Поведение Евросоюза, раз за разом пытающегося списать внутренние проблемы на "происки внешних врагов", подрывает имидж ЕС. Вряд ли в таких условиях возможен продуктивный диалог с нашими европейскими соседями", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий медведев, евросоюз

Медведев ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о CОVID-19

19:33 04.12.2020 (обновлено: 19:52 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз, обвиняя Россию в дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19, создает фон для цензуры против журналистов, в таких условиях продуктивный диалог вряд ли возможен.
"Обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией программный документ под названием "Европейский план действий по демократии". Оказывается, главная угроза демократии ЕС – "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла. Их безнравственность с учётом трагических последствий глобальной пандемии, затронувшей судьбы десятков миллионов людей на всей планете, очевидна", - написал Медведев в соцсети Facebook.
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Он также отметил, что Россия доказала готовность бороться с коронавирусом: созданные российскими иммунологами вакцины от COVID открыты к использованию.
Медведев выразил сожаление о том, что вместо объединения усилий в борьбе с коронавирусом, Евросоюз развернул новую атаку против России, "создали информационный фон для введения цензуры и незаконных ограничений против неугодных журналистов".
"Поведение Евросоюза, раз за разом пытающегося списать внутренние проблемы на "происки внешних врагов", подрывает имидж ЕС. Вряд ли в таких условиях возможен продуктивный диалог с нашими европейскими соседями", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий МедведевЕвросоюз
 
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