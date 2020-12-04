https://ria.ru/20201204/obvineniya-1587744609.html

Медведев ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о CОVID-19

Медведев ответил на обвинения в адрес России в дезинформации о CОVID-19

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз, обвиняя Россию в дезинформации о... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:33

2020-12-04T19:33

2020-12-04T19:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

дмитрий медведев

евросоюз

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз, обвиняя Россию в дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19, создает фон для цензуры против журналистов, в таких условиях продуктивный диалог вряд ли возможен."Обратил внимание на опубликованный 3 декабря Еврокомиссией программный документ под названием "Европейский план действий по демократии". Оказывается, главная угроза демократии ЕС – "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла. Их безнравственность с учётом трагических последствий глобальной пандемии, затронувшей судьбы десятков миллионов людей на всей планете, очевидна", - написал Медведев в соцсети Facebook.Он также отметил, что Россия доказала готовность бороться с коронавирусом: созданные российскими иммунологами вакцины от COVID открыты к использованию.Медведев выразил сожаление о том, что вместо объединения усилий в борьбе с коронавирусом, Евросоюз развернул новую атаку против России, "создали информационный фон для введения цензуры и незаконных ограничений против неугодных журналистов"."Поведение Евросоюза, раз за разом пытающегося списать внутренние проблемы на "происки внешних врагов", подрывает имидж ЕС. Вряд ли в таких условиях возможен продуктивный диалог с нашими европейскими соседями", - добавил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579530642.html

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