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Путин рассказал о создании беспилотных подводных судов для обороны
Путин рассказал о создании беспилотных подводных судов для обороны
В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:08
2020-12-04T14:08
2020-12-04T14:52
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нашей стране немало компаний, которые делают то, о чем мы совсем недавно только мечтали, без всякого сомнения. По улицам некоторых городов уже у нас пока в тестовом режиме, но, тем не менее, ездят беспилотные автомобили. В наши внутренние воды уже входят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды. Мы и сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае - в сфере обороны", - рассказал Путин на дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
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россия, владимир путин, безопасность
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"В нашей стране немало компаний, которые делают то, о чем мы совсем недавно только мечтали, без всякого сомнения. По улицам некоторых городов уже у нас пока в тестовом режиме, но, тем не менее, ездят беспилотные автомобили. В наши внутренние воды уже входят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды. Мы и сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае - в сфере обороны", - рассказал Путин на дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".