https://ria.ru/20201204/oborona-1587670555.html

Путин рассказал о создании беспилотных подводных судов для обороны

Путин рассказал о создании беспилотных подводных судов для обороны

В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:08

2020-12-04T14:08

2020-12-04T14:52

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нашей стране немало компаний, которые делают то, о чем мы совсем недавно только мечтали, без всякого сомнения. По улицам некоторых городов уже у нас пока в тестовом режиме, но, тем не менее, ездят беспилотные автомобили. В наши внутренние воды уже входят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды. Мы и сами создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае - в сфере обороны", - рассказал Путин на дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

россия

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россия, владимир путин, безопасность