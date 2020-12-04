https://ria.ru/20201204/norvegiya-1587609128.html

Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей

Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей

В посольстве России в Осло раскритиковали Полицейскую службу безопасности (PST) Норвегии, которая обвинила Москву в угрозах нефтяному сектору королевства. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:49

2020-12-04T08:49

2020-12-04T10:55

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В посольстве России в Осло раскритиковали Полицейскую службу безопасности (PST) Норвегии, которая обвинила Москву в угрозах нефтяному сектору королевства."Ничего нового в заявлениях PST о "российских угрозах" нефтегазовому сектору нет – одни общие рассуждения. Спецслужба не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения Норвегии, поиском врагов там, где их нет", — говорится в сообщении дипломатов, опубликованном в Facebook.В дипмиссии считают, что вместо демонизации России Осло следовало наладить "предметное сотрудничество с российскими компетентными органами", в том числе, обеспечивающими кибербезопасность."Соответствующие российские предложения поступают в PST и МИД Норвегии регулярно, ответ – за норвежской стороной", — добавили в посольстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/shpionazh-1587574010.html

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587525282.html

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россия, мид норвегии, китай, норвегия, в мире