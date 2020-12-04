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Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
В посольстве России в Осло раскритиковали Полицейскую службу безопасности (PST) Норвегии, которая обвинила Москву в угрозах нефтяному сектору королевства. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:49
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норвегия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В посольстве России в Осло раскритиковали Полицейскую службу безопасности (PST) Норвегии, которая обвинила Москву в угрозах нефтяному сектору королевства."Ничего нового в заявлениях PST о "российских угрозах" нефтегазовому сектору нет – одни общие рассуждения. Спецслужба не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения Норвегии, поиском врагов там, где их нет", — говорится в сообщении дипломатов, опубликованном в Facebook.В дипмиссии считают, что вместо демонизации России Осло следовало наладить "предметное сотрудничество с российскими компетентными органами", в том числе, обеспечивающими кибербезопасность."Соответствующие российские предложения поступают в PST и МИД Норвегии регулярно, ответ – за норвежской стороной", — добавили в посольстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/shpionazh-1587574010.html
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россия, мид норвегии, китай, норвегия, в мире

Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей

08:49 04.12.2020 (обновлено: 10:55 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В посольстве России в Осло раскритиковали Полицейскую службу безопасности (PST) Норвегии, которая обвинила Москву в угрозах нефтяному сектору королевства.
"Ничего нового в заявлениях PST о "российских угрозах" нефтегазовому сектору нет – одни общие рассуждения. Спецслужба не первый год занимается примитивной пропагандой, запугиванием населения Норвегии, поиском врагов там, где их нет", — говорится в сообщении дипломатов, опубликованном в Facebook.
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В дипмиссии считают, что вместо демонизации России Осло следовало наладить "предметное сотрудничество с российскими компетентными органами", в том числе, обеспечивающими кибербезопасность.

1.12.20 Комментарий Посольства России в Норвегии газете «Дагенс Нэрингслив» в связи с заявлениями Полицейской службы...

Опубликовано Russian Embassy in Norway Четверг, 3 декабря 2020 г.
"Соответствующие российские предложения поступают в PST и МИД Норвегии регулярно, ответ – за норвежской стороной", — добавили в посольстве.
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