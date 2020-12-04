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Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ
Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ
Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T05:30
2020-12-04T05:31
лариса ницой
донбасс
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе. Соответствующий пост она разместила в Facebook.Ницой заявила, что на всех блокпостах, кроме одного, военные разговаривали с ней по-русски."Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: "Здравствуйте. Куда едем?"" – написала она.Националистка задалась вопросом, "какого черта на украинских блокпостах делают московиты", пожаловавшись на то, что не слышит украинскую речь. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла быдлом соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
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лариса ницой, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ

05:30 04.12.2020 (обновлено: 05:31 04.12.2020)
 
© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе. Соответствующий пост она разместила в Facebook.
Ницой заявила, что на всех блокпостах, кроме одного, военные разговаривали с ней по-русски.
"Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: "Здравствуйте. Куда едем?"" – написала она.
Националистка задалась вопросом, "какого черта на украинских блокпостах делают московиты", пожаловавшись на то, что не слышит украинскую речь.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла быдлом соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
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