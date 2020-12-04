https://ria.ru/20201204/nitsoy-1587602332.html

Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ

Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ

Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T05:30

2020-12-04T05:30

2020-12-04T05:31

лариса ницой

донбасс

вооруженные силы украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151529/81/1515298103_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_bedfec2a7bad592d7e95a2d9268cb31e.jpg

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе. Соответствующий пост она разместила в Facebook.Ницой заявила, что на всех блокпостах, кроме одного, военные разговаривали с ней по-русски."Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: "Здравствуйте. Куда едем?"" – написала она.Националистка задалась вопросом, "какого черта на украинских блокпостах делают московиты", пожаловавшись на то, что не слышит украинскую речь. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла быдлом соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".

https://ria.ru/20201125/odessa-1586189124.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса ницой, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире