https://ria.ru/20201204/nitsoy-1587602332.html
Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ
Украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ
Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T05:30
2020-12-04T05:30
2020-12-04T05:31
лариса ницой
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украинская писательница и националистка Лариса Ницой пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии, которые несут службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе. Соответствующий пост она разместила в Facebook.Ницой заявила, что на всех блокпостах, кроме одного, военные разговаривали с ней по-русски."Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: "Здравствуйте. Куда едем?"" – написала она.Националистка задалась вопросом, "какого черта на украинских блокпостах делают московиты", пожаловавшись на то, что не слышит украинскую речь. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла быдлом соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
https://ria.ru/20201125/odessa-1586189124.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса ницой, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости.
Украинская писательница и националистка Лариса Ницой
пожаловалась на русскоязычных военнослужащих украинской армии
, которые несут службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе
. Соответствующий пост она разместила в Facebook
.
Ницой заявила, что на всех блокпостах, кроме одного, военные разговаривали с ней по-русски.
"Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: "Здравствуйте. Куда едем?"" – написала она.
Националистка задалась вопросом, "какого черта на украинских блокпостах делают московиты", пожаловавшись на то, что не слышит украинскую речь.
Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла быдлом соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".