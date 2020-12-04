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Депутат Госдумы попросил блокировать на YouTube трансляции с насилием
Депутат Госдумы попросил блокировать на YouTube трансляции с насилием
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) попросил Google установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:14
2020-12-04T03:14
2020-12-04T03:14
василий власов
youtube
google
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) попросил Google установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил Роскомнадзору заняться этим вопросом в рамках рабочей группы.Соответствующие обращения парламентарий направил руководителю российского подразделения Google Дэвиду Снэддону и главе Роскомнадзора Андрею Липову (есть у РИА Новости).Депутат пояснил, что в интернете все большее распространение получает контент, который подается как развлекательный, но по факту содержит насильственные действия. Речь, в частности, идет о случаях, когда блогер в прямом эфире совершает насилие в отношении себя или кого-то другого, что фактически имеет состав преступления.В связи с этим Власов просит YouTube пересмотреть внутренние правила и включить в них "блокировку прямых трансляций, содержащих насильственные и (или) унижающие человеческое достоинство действия".Роскомнадзору парламентарий предлагает проработать вопрос в рамках рабочей группы."Прошу Вас рассмотреть возможность организации совместной специализированной рабочей группы, в состав которой войдут как представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, так и представители компаний, занимающихся видеостриминговыми сервисами и видеохостингами, а также известные деятели русскоязычного сегмента сети Интернет", - написал Власов и сообщил, что готов войти в состав группы.
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василий власов, youtube, google, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Депутат Госдумы Василий Власов
(ЛДПР
) попросил Google
установить во внутренних правилах YouTube
блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил Роскомнадзору
заняться этим вопросом в рамках рабочей группы.
Соответствующие обращения парламентарий направил руководителю российского подразделения Google Дэвиду Снэддону и главе Роскомнадзора Андрею Липову
(есть у РИА Новости).
Депутат пояснил, что в интернете все большее распространение получает контент, который подается как развлекательный, но по факту содержит насильственные действия. Речь, в частности, идет о случаях, когда блогер в прямом эфире совершает насилие в отношении себя или кого-то другого, что фактически имеет состав преступления.
"К сожалению, трагические инциденты лишь усиливают интерес аудитории к подобному контенту, что приносит большую прибыль его создателям, и что приводит к еще большему количеству подобного контента. На сегодняшний день блокировка подобных материалов производится лишь очень немногими стриминговыми сервисами на основании собственных внутренних правил. YouTube является одним из крупнейших стриминговых сервисов, однако блокировка подобных материалов ими не производится", - говорится в письме.
В связи с этим Власов просит YouTube пересмотреть внутренние правила и включить в них "блокировку прямых трансляций, содержащих насильственные и (или) унижающие человеческое достоинство действия".
Роскомнадзору парламентарий предлагает проработать вопрос в рамках рабочей группы.
"Прошу Вас рассмотреть возможность организации совместной специализированной рабочей группы, в состав которой войдут как представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, так и представители компаний, занимающихся видеостриминговыми сервисами и видеохостингами, а также известные деятели русскоязычного сегмента сети Интернет", - написал Власов и сообщил, что готов войти в состав группы.