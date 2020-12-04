https://ria.ru/20201204/nasilie-1587599612.html

Депутат Госдумы попросил блокировать на YouTube трансляции с насилием

Депутат Госдумы попросил блокировать на YouTube трансляции с насилием

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) попросил Google установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:14

2020-12-04T03:14

2020-12-04T03:14

василий власов

youtube

google

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) попросил Google установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом и предложил Роскомнадзору заняться этим вопросом в рамках рабочей группы.Соответствующие обращения парламентарий направил руководителю российского подразделения Google Дэвиду Снэддону и главе Роскомнадзора Андрею Липову (есть у РИА Новости).Депутат пояснил, что в интернете все большее распространение получает контент, который подается как развлекательный, но по факту содержит насильственные действия. Речь, в частности, идет о случаях, когда блогер в прямом эфире совершает насилие в отношении себя или кого-то другого, что фактически имеет состав преступления.В связи с этим Власов просит YouTube пересмотреть внутренние правила и включить в них "блокировку прямых трансляций, содержащих насильственные и (или) унижающие человеческое достоинство действия".Роскомнадзору парламентарий предлагает проработать вопрос в рамках рабочей группы."Прошу Вас рассмотреть возможность организации совместной специализированной рабочей группы, в состав которой войдут как представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, так и представители компаний, занимающихся видеостриминговыми сервисами и видеохостингами, а также известные деятели русскоязычного сегмента сети Интернет", - написал Власов и сообщил, что готов войти в состав группы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/tsenzura-1587311959.html

https://ria.ru/20201128/zapret-1586731278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, youtube, google, общество