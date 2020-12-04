Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201204/nagrazhdenie-1587682834.html
Калужский губернатор: пандемия дала возможность проявить лучшие качества
Калужский губернатор: пандемия дала возможность проявить лучшие качества
Губернатор Калужской области Владислав Шапша наградил волонтеров-участников всероссийской акции "Мы вместе" и заявил, что пандемия стала не только вызовом, но и РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:54
2020-12-04T14:54
калужская область
владислав шапша
калужская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:97:1365:865_1400x0_80_0_0_8b129c34d5488ce6ac4fd4da4e364b6f.jpg
КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша наградил волонтеров-участников всероссийской акции "Мы вместе" и заявил, что пандемия стала не только вызовом, но и возможностью проявить свои лучшие качества.Правительство региона сообщает, что губернатор в пятницу вручил волонтерам памятные медали президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Владислав Шапша поздравил присутствующих на церемонии волонтеров и поблагодарил их за усилия, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Когда людям приходит помощь, в этом мире становится меньше страха и больше доброты. Это все в ваших руках. Пандемия стала для нас очень серьезным вызовом, но это и возможность проявить свои лучшие качества. То, что вы останетесь в памяти более 32 тысяч человек – жителей Калужской области, к которым пришли на помощь, это тоже серьезный результат вашей работы", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Среди награжденных люди разных возрастов, профессий, статуса, но каждый внес существенный вклад в волонтерское движение области. Промышленные предприятия, торговые сети, другие коммерческие организации региона также не остались в стороне.Акция "Мы вместе" была запущена в марте 2020 года для помощи нуждающимся в период пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20201130/germaniya-1587053758.html
https://ria.ru/20201130/obyazatelstva-1587010156.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1400x0_80_0_0_d97b758ed60cf07301b63b7e34211c03.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, калужская область, общество

Калужский губернатор: пандемия дала возможность проявить лучшие качества

14:54 04.12.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша наградил волонтеров-участников всероссийской акции "Мы вместе" и заявил, что пандемия стала не только вызовом, но и возможностью проявить свои лучшие качества.
Правительство региона сообщает, что губернатор в пятницу вручил волонтерам памятные медали президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Владислав Шапша поздравил присутствующих на церемонии волонтеров и поблагодарил их за усилия, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
30 ноября, 20:52Калужская область
Шапша надеется встретиться с партнерами из Германии после пандемии
"Когда людям приходит помощь, в этом мире становится меньше страха и больше доброты. Это все в ваших руках. Пандемия стала для нас очень серьезным вызовом, но это и возможность проявить свои лучшие качества. То, что вы останетесь в памяти более 32 тысяч человек – жителей Калужской области, к которым пришли на помощь, это тоже серьезный результат вашей работы", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Среди награжденных люди разных возрастов, профессий, статуса, но каждый внес существенный вклад в волонтерское движение области. Промышленные предприятия, торговые сети, другие коммерческие организации региона также не остались в стороне.
"По словам одной из участниц церемонии – Вепренцевой Наталии, работа волонтера прежде всего помогает в трудное время оставаться людьми", - говорится в сообщении.
Акция "Мы вместе" была запущена в марте 2020 года для помощи нуждающимся в период пандемии COVID-19.
Калуга - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 17:29Калужская область
Власти Калужской области рассказали об исполнении социальных обязательств
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
Лента новостейМолния