https://ria.ru/20201204/nagrazhdenie-1587682834.html
Калужский губернатор: пандемия дала возможность проявить лучшие качества
Калужский губернатор: пандемия дала возможность проявить лучшие качества
Губернатор Калужской области Владислав Шапша наградил волонтеров-участников всероссийской акции "Мы вместе" и заявил, что пандемия стала не только вызовом, но и РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:54
2020-12-04T14:54
2020-12-04T14:54
калужская область
владислав шапша
калужская область
общество
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КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша наградил волонтеров-участников всероссийской акции "Мы вместе" и заявил, что пандемия стала не только вызовом, но и возможностью проявить свои лучшие качества.Правительство региона сообщает, что губернатор в пятницу вручил волонтерам памятные медали президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Владислав Шапша поздравил присутствующих на церемонии волонтеров и поблагодарил их за усилия, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Когда людям приходит помощь, в этом мире становится меньше страха и больше доброты. Это все в ваших руках. Пандемия стала для нас очень серьезным вызовом, но это и возможность проявить свои лучшие качества. То, что вы останетесь в памяти более 32 тысяч человек – жителей Калужской области, к которым пришли на помощь, это тоже серьезный результат вашей работы", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Среди награжденных люди разных возрастов, профессий, статуса, но каждый внес существенный вклад в волонтерское движение области. Промышленные предприятия, торговые сети, другие коммерческие организации региона также не остались в стороне.Акция "Мы вместе" была запущена в марте 2020 года для помощи нуждающимся в период пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20201130/germaniya-1587053758.html
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владислав шапша, калужская область, общество
КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
наградил волонтеров-участников всероссийской акции "Мы вместе" и заявил, что пандемия стала не только вызовом, но и возможностью проявить свои лучшие качества.
Правительство региона сообщает, что губернатор в пятницу вручил волонтерам памятные медали президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Владислав Шапша поздравил присутствующих на церемонии волонтеров и поблагодарил их за усилия, проявленные в борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.
"Когда людям приходит помощь, в этом мире становится меньше страха и больше доброты. Это все в ваших руках. Пандемия стала для нас очень серьезным вызовом, но это и возможность проявить свои лучшие качества. То, что вы останетесь в памяти более 32 тысяч человек – жителей Калужской области, к которым пришли на помощь, это тоже серьезный результат вашей работы", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Среди награжденных люди разных возрастов, профессий, статуса, но каждый внес существенный вклад в волонтерское движение области. Промышленные предприятия, торговые сети, другие коммерческие организации региона также не остались в стороне.
"По словам одной из участниц церемонии – Вепренцевой Наталии, работа волонтера прежде всего помогает в трудное время оставаться людьми", - говорится в сообщении.
Акция "Мы вместе" была запущена в марте 2020 года для помощи нуждающимся в период пандемии COVID-19.