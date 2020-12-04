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Ленинградская область
https://ria.ru/20201204/nagrada-1587701798.html
Власти Ленобласти получили награду Рособрнадзора за проведение ЕГЭ
Власти Ленобласти получили награду Рособрнадзора за проведение ЕГЭ
Власти Ленинградской области получили награду Рособрнадзора за проведение ЕГЭ, регион стал первым по качеству и объективности проведения единого... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:09
2020-12-04T16:09
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области получили награду Рособрнадзора за проведение ЕГЭ, регион стал первым по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Торжественное вручение награды состоялась в пятницу в здании администрации Ленобласти, где глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях этого года."Для нас было очень важно, чтобы завершение года на "дистанционке" не сказалось на сдаче ЕГЭ. Во-многом, это результат того, что мы ранее опробовали несколько систем дистанционного обучения и школам было проще на него перейти", — сказал глава региона.В пресс-службе областной администрации уточнили, что проведение и подготовка государственной итоговой аттестации в Ленинградской области осуществлялись под личным контролем губернатора."Регион является лидером по применению технологических решений ЕГЭ: во всех пунктах используются технологии доставки экзаменационных материалов по интернету, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях, онлайн-видеонаблюдение, стационарные металлодетекторы, официально зарегистрированные блокираторы сигналов мобильной связи", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что в 2020 году во всех пунктах были строго соблюдены требования Роспотребнадзора по организации проведения экзаменов: дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия на входе, очищение воздуха в аудиториях рециркуляторами, социальная дистанция при рассадке участников.
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александр дрозденко

Власти Ленобласти получили награду Рособрнадзора за проведение ЕГЭ

16:09 04.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области получили награду Рособрнадзора за проведение ЕГЭ, регион стал первым по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Торжественное вручение награды состоялась в пятницу в здании администрации Ленобласти, где глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях этого года.
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"Для нас было очень важно, чтобы завершение года на "дистанционке" не сказалось на сдаче ЕГЭ. Во-многом, это результат того, что мы ранее опробовали несколько систем дистанционного обучения и школам было проще на него перейти", — сказал глава региона.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что проведение и подготовка государственной итоговой аттестации в Ленинградской области осуществлялись под личным контролем губернатора.
"Регион является лидером по применению технологических решений ЕГЭ: во всех пунктах используются технологии доставки экзаменационных материалов по интернету, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях, онлайн-видеонаблюдение, стационарные металлодетекторы, официально зарегистрированные блокираторы сигналов мобильной связи", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в 2020 году во всех пунктах были строго соблюдены требования Роспотребнадзора по организации проведения экзаменов: дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия на входе, очищение воздуха в аудиториях рециркуляторами, социальная дистанция при рассадке участников.
"За последние четыре года регион получил средние тестовые баллы по учебным предметам выше общероссийских. В 2020 году значительно выросло количество выпускников, получивших высокие баллы по русскому языку, литературе, обществознанию, географии и химии: 55 участников ЕГЭ имеют 100 баллов (в 2019 году их было 45)",— заключили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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