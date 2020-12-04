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В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:00
2020-12-04T17:00
наезд на пешеходов в германии
трир
рейнланд-пфальц
германия
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на правоохранителей.При этом полиция пока не нашла у обвиняемого оружия, к которому подошли бы патроны, сообщил заместитель начальника полиции Трира Франц-Дитер Анкнер на экстренном заседании комитета по внутренним делам парламента земли Рейнланд-Пфальц.Поскольку в машине обнаружили картонные коробки, пришлось подключить экспертов по взрывчатым веществам к обыску. В полиции сообщили, что по-прежнему нет указаний на то, что у обвиняемого был сообщник. Полиция сообщила и другие детали о преступнике. Совершив наезд, он припарковал машину и закурил сигарету. Правоохранители задержали его, когда он стоял у машины."Там он ждал полицейских, ухмыляясь", - заявил Анкнер.По словам замначальника полиции, задержанный считается одиночкой. Он не женат, у него нет детей. По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина безработный и последнее время не имел постоянного места жительства. Вероятно, он ночевал в автомобиле. О нем нет записей в базе данных полиции или службы государственной безопасности.Во второй половине дня во вторник автомобиль въехал в пешеходную зону Трира, в результате чего погибли пять человек, в том числе маленький ребенок, 18 человек пострадали. Водитель был задержан полицией, сейчас он находится в СИЗО. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего не известно, заявил ранее официальный представитель полиции.
https://ria.ru/20201201/naezd-1587251095.html
трир
рейнланд-пфальц
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Первые кадры с места ДТП в Трире
Первые кадры с места ДТП в Трире
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наезд на пешеходов в германии, трир, рейнланд-пфальц, германия, в мире

В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны

17:00 04.12.2020
 
© AP Photo / dpa/Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / dpa/Harald Tittel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на правоохранителей.
При этом полиция пока не нашла у обвиняемого оружия, к которому подошли бы патроны, сообщил заместитель начальника полиции Трира Франц-Дитер Анкнер на экстренном заседании комитета по внутренним делам парламента земли Рейнланд-Пфальц.
Поскольку в машине обнаружили картонные коробки, пришлось подключить экспертов по взрывчатым веществам к обыску. В полиции сообщили, что по-прежнему нет указаний на то, что у обвиняемого был сообщник. Полиция сообщила и другие детали о преступнике. Совершив наезд, он припарковал машину и закурил сигарету. Правоохранители задержали его, когда он стоял у машины.
"Там он ждал полицейских, ухмыляясь", - заявил Анкнер.
По словам замначальника полиции, задержанный считается одиночкой. Он не женат, у него нет детей. По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина безработный и последнее время не имел постоянного места жительства. Вероятно, он ночевал в автомобиле. О нем нет записей в базе данных полиции или службы государственной безопасности.
Во второй половине дня во вторник автомобиль въехал в пешеходную зону Трира, в результате чего погибли пять человек, в том числе маленький ребенок, 18 человек пострадали. Водитель был задержан полицией, сейчас он находится в СИЗО. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего не известно, заявил ранее официальный представитель полиции.
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Наезд на пешеходов в ГерманииТрирРейнланд-ПфальцГерманияВ мире
 
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