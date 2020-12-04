https://ria.ru/20201204/naezd-1587712162.html

В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны

В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны

Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:00

2020-12-04T17:00

2020-12-04T17:00

наезд на пешеходов в германии

трир

рейнланд-пфальц

германия

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на правоохранителей.При этом полиция пока не нашла у обвиняемого оружия, к которому подошли бы патроны, сообщил заместитель начальника полиции Трира Франц-Дитер Анкнер на экстренном заседании комитета по внутренним делам парламента земли Рейнланд-Пфальц.Поскольку в машине обнаружили картонные коробки, пришлось подключить экспертов по взрывчатым веществам к обыску. В полиции сообщили, что по-прежнему нет указаний на то, что у обвиняемого был сообщник. Полиция сообщила и другие детали о преступнике. Совершив наезд, он припарковал машину и закурил сигарету. Правоохранители задержали его, когда он стоял у машины."Там он ждал полицейских, ухмыляясь", - заявил Анкнер.По словам замначальника полиции, задержанный считается одиночкой. Он не женат, у него нет детей. По имеющимся на данный момент сведениям, мужчина безработный и последнее время не имел постоянного места жительства. Вероятно, он ночевал в автомобиле. О нем нет записей в базе данных полиции или службы государственной безопасности.Во второй половине дня во вторник автомобиль въехал в пешеходную зону Трира, в результате чего погибли пять человек, в том числе маленький ребенок, 18 человек пострадали. Водитель был задержан полицией, сейчас он находится в СИЗО. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего не известно, заявил ранее официальный представитель полиции.

https://ria.ru/20201201/naezd-1587251095.html

трир

рейнланд-пфальц

германия

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Первые кадры с места ДТП в Трире Первые кадры с места ДТП в Трире 2020-12-04T17:00 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд на пешеходов в германии, трир, рейнланд-пфальц, германия, в мире